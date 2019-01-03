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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:04
По состоянию на 12.56 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 27,48/27,52 UAH/USD.
Около 12.59 котировки доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:57
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу, 28 декабря, относительно доллара на 23,33 коп., на торгах четверга, 03 января, укрепился на 17,66 коп., оказавшись на уровне 27,5117 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,69 коп., составил 27,5129 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 03 января с уровней предыдущего закрытия 27,71/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке понизилась в цене к 27,52/27,58 UAH/USD на «обязательных» продажах доллара экспортерами, на счета которых пришла двойная порция внешнеторговой выручки.
Напомним, что очередная порция СКВ из-за рубежа появилась на счетах экспортеров еще в пятницу, 28-го, но ее, согласно регламенту, можно было реализовать на следующих торгах межбанка, которые состоялись лишь 03-го.
Вторая порция внешнеторговой выручки упала на счета наших экспортеров 02-го, а на следующий день вместе с первой порцией СКВ сменила тренд в безналичной паре доллар-гривня на межбанке с «бычьего» на «медвежий».
Меж тем, на торгах межбанка около 10.08, сохранив нисходящий тренд, доллар опустился к 27,52/27,55, а спустя 37 минут «американец» уже был на отметке 27,50/27,54 UAH/USD.
Коррекция безналичной СКВ приостановилась лишь около 11.33, когда курс достиг цифры 27,48/27,52 UAH/USD. Предположительно, этой остановкой доллар обязан «анонимным» покупкам НБУ. Иных покупателей на рынке, по сути, не наблюдалось, поскольку если судить по динамике остатков на транзитных и коррсчетах регулятора, упавших с отметки 51 405,6 млн. грн. к уровню 35 647,7 UAH/USD, приобретать СКВ было не на что.
До 14.10 Киева безналичная пара доллар-гривня на межбанке не покидала уровень 27,48/27,52 UAH/USD, возобновив с указанного часа нисходящий тренд, оказавшись на цифре 27,47/27,50 UAH/USD.
Не исключено, что этот «порционный» откат под занавес торгов спровоцировал уход регулятора с площадки межбанка. Эти цены «американца» оставались на уровне 27,47/27,50 UAH/USD на опустевшем межбанке действующими до самого финиша сессии.
В районе отметки 27,47/27,50 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 03 января.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,5117 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,64% с 27,6883 UAH/USD до 27,5117 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 03 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.04 Киева – 16,25/17,75 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 03 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на валютный межбанк пришла двойная порция экспортной выручки (поступления на счета экспортеров 28 декабря и 02 января), 50% которой надо было обязательно продать.
Во-вторых, к началу января образовалось заметное сжатие гривневой ликвидности, исключавшее серьезные покупки СКВ на межбанке. Предположительно, очень много нацвалюты было «связано» ОВГЗ, доходность которых показалась бизнесу и банкам привлекательнее валютного рынка.
В-третьих, доллар с 27 декабря пребывал в «бычьем» тренде, поднявшись по средневзвешенному курсу с уровня 27,2678 к отметке 27,6883 UAH/USD, вызвав желание игроков зафиксировать прибыль, а заодно обзавестись ставшей дефицитом нацвалютой.
В-четвертых, откат курса «зеленого» безнала был поддержан аналогичной тенденцией на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 января повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что как известно, стимулирует ликвидность.
Во-вторых, на рынок поступила двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно продать.
В-третьих, в торгах четверга предположительно принимал участие регулятор, выкупая долларовые излишки в свои резервы.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:08
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,46/27,49 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывал рост с уровня 35 647,7 млн. грн. к отметке 47 792,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Динамика гривневой ликвидности дает шанс остановки стартовавшей накануне коррекции курса безналичного «американца».
Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировки доллара, отреагировав на рост гривневого ресурса, выросла к уровню 27,57/27,59 UAH/USD на фоне преобладания спроса. «Начали торги выше, но потом передумали»: - объяснился наш консультант.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:35
Спустя 27 минут, на 10.33 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,58/27,60 UAH/USD. «На межбанке нерезидентов немного, но судя по курсовой динамике, достаточно», - заметил наш консультант.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:51
Около 10.48 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,65/27,68 UAH/USD. Обороты низкие, для пятничного роста не успели накопить достаточного количества гривни. Судя по всему, гривня в дивидендном формате имеется лишь у «варягов»…
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:13
К 11.11 спрос нерезидентов поднял цену безналичного «американца» до 27,67/27,70 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
Дополуденное повышение курса доллара на валютном межбанке сопровождались признаками расширения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.
Эта динамика показателя в совпадает с заметным ростом остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора. Думается, это в большей степени дивидендная гривня нерезидентов.
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