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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 459460461462
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:21

К 10.20, сохранив восходящий тренд, котировки доллара на межбанке приподнялись до 27,88/27,93 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых продолжается сезон репатриации дивидендов.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:53

Около 10.50, сохранив восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на валютном межбанке выросла к 27,91/27,95 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:54

Около 10.50, продолжая расти, безналичная пара доллар-гривня на валютном межбанке поднялась к 27,91/27,95 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:05

Спустя 12 минут, на 11.02 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,98/28,02 UAH/USD. «На межбанке нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ее ценой, регулятор «безмолвствует», - заметил наш консультант.
дядя Caша
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