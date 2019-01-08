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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 459460461462
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:21

К 10.20, сохранив восходящий тренд, котировки доллара на межбанке приподнялись до 27,88/27,93 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых продолжается сезон репатриации дивидендов.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:53

Около 10.50, сохранив восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на валютном межбанке выросла к 27,91/27,95 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:54

Около 10.50, продолжая расти, безналичная пара доллар-гривня на валютном межбанке поднялась к 27,91/27,95 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:05

Спустя 12 минут, на 11.02 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,98/28,02 UAH/USD. «На межбанке нерезиденты скупают СКВ, не считаясь с ее ценой, регулятор «безмолвствует», - заметил наш консультант.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:30

К 11.28 спрос нерезидентов поднял цену безналичного «американца» до 28,00/28,04 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.

Дополуденное повышение курса доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,50% годовых.

Эта застывшая динамика показателя противоречит изрядному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

Думается, на моменте на межбанке присутствует лишь дивидендная гривня «варягов».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:12

По состоянию на 12.08 котировки безналичного доллара, замедлив рост и сузив маржу, оказались на отметке 28,02/28,05 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, на моменте равновесие покупок и продаж.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 28,0237 UAH/USD, прибавив 32,74 коп.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:52

По состоянию на 12.49 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 28,03/28,06 UAH/USD.

Около 12.51 котировки доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:05

люди, вибачте за тупе питання, але все ж. я в цьому ділі не далекий. буду здавати валюту, краще це зробити сьогодні чи завтра?
stronger92
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