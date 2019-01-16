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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 460461462463
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:02

Дядя Саша де Ви прорали??
kasurkasa
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:12

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия последнего размещения Минфином Украины гривневых и валютных ОВГЗ, а также сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».

Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 28,03/28,07 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:20

К 10.18, сохранив нисходящий тренд, котировки доллара на межбанке понизились и растянули спред до цифры 27,98/28,05 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут широко и вяло», - обрисовал ситуацию наш консультант.
дядя Caша
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