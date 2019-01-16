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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:12
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD UAH/UD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего сжатия. На это указывало снижение с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает последствия последнего размещения Минфином Украины гривневых и валютных ОВГЗ, а также сезонного роста расходов в нацвалюте, дает шанс пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного «американца».
Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, «отрабатывая» сжатие гривневого ресурса, просели к уровню 28,03/28,07 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:20
К 10.18, сохранив нисходящий тренд, котировки доллара на межбанке понизились и растянули спред до цифры 27,98/28,05 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут широко и вяло», - обрисовал ситуацию наш консультант.
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:09
Около 11.05 локальные низы долларовых цен на межбанке были выкуплены, приподняв более значимые биды к отметке 28,02/28,05 UAH/USD. Ликвидность пока оставляет желать лучшего.
Дополуденное «топтание» курса доллара на валютном межбанке на месте сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,00/17,00% к отметке 16,00/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:49
Спустя 40 минут, на 11.48 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 28,02/28,04 UAH/USD. «На межбанке относительная стабильность, масштабные покупки СКВ отсутствуют, регулятор пока «безмолвствует», - заметил наш консультант.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:16
По состоянию на 12.13 котировки безналичного доллара, заметно сузив спред, оказались на отметке 28,025/28,035 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, на моменте равновесие покупок и продаж.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 28,0365 UAH/USD, прибавив 3,23 коп.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:19
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