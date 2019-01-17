Додано: Чет 17 січ, 2019 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 15,83 коп., на торгах четверга понизился на 2,51 коп., оказавшись на уровне 28,0336 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 3,23 коп., составил 28,0365 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 17 января с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке понизилась в цене к 28,03/28,07 UAH/USD на локальных продажах бизнеса, у которого стартовал бюджетный период.



Спустя 13 минут, на 10.18 Киева котировки «американца» сохранили нисходящий тренд, сопровождая его расширением спреда к 27,98/28,05 UAH/USD. На моменте рынок вялый и низколиквидный. Со слов непосредственных участников, безналичная пара доллар-гривня «восстанавливается» после довольно успешного размещения нашим Минфином гривневых и валютных ОВГЗ, в результате которого привлечено 9,7 млрд. грн. и $146,4 млн. Гривни, судя по всему. Оказалось недостаточно, и «варяги» ради высокодоходных гривневых ОВГЗ продавали СКВ, обеспечивая ее снижение на предыдущих торгах.



Около 11.04 Киева в четверг сформировавшиеся на предыдущих торгах низы курса безналичного доллара начали выкупаться, приподняв к указанному времени цену СКВ до 28,02/28,05 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 11.45, когда дефицит покупателей немного понизил офера «американца» до 28,02/28,04 UAH/USD. Судя по всему, подобная динамика «понравилась» и покупателям и продавцам доллара, которые «встречными» запросами взяли курс на сужение спреда. Вначале до 28,025/28,035, а спустя 50 минут, на 13.00 Киева, до 28,03/28,04 UAH/USD.



Эти цены СКВ оставались действующими до 13.45, когда новая волна продаж локальных «верхов» не инициировала поэтапное снижение курса «американца», оказавшегося около 14.35 на отметке 28,010/28,035 UAH/USD.



Не исключено, в этой коррекции рынку «помог» НБУ, разместивший 16-го свои депозитные сертификаты на 12,51 млрд. грн. Кстати, тренд на сжатие гривневой ликвидности подтвердило снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 60 450,6 млн. грн. к отметке 54 648,5 млн. грн.



С 14.35 пара доллар-гривня на опустевшем межбанке замерла на отметке 28,010/28,035 UAH/USD, не покидая ее, по сути, до самого завершения сессии.



В районе цифры 28,010/28,035 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 17 января.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0336 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,25% с 27,6883 UAH/USD до 28,0336 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 17 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 января, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в течение нескольких предыдущих сессий доллар, прервав «зеленое» ралли, понизился, сформировав привлекательные для возобновления покупок уровни.



Во-вторых, сейчас в Украине сезон платежей налогов, и ради большего объема вырученной на межбанке за доллары гривни, бизнес искусственным путем, превентивной игрой на повышение, приподнимал действующие цены безналичного «американца». На подобную тактику указывала последовавшая после 13.45 динамичная коррекция курса СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «бычьим», что, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, игроки «выпустили пар» на предыдущих сессиях, которые отличались высокой ликвидностью из-за размещения гривневых и валютных ОВГЗ при активном участии нерезидентов. Нынче на межбанке затишье, сопровождаемое отсутствием активных покупок СКВ.



В-третьих, не исключено, спад торговой активности произошел из-за очевидного тренда на сжатие гривневой ликвидности, на который указала динамика состояния коррсчетов НБУ.



В-четвертых, если накануне в торгах принимал участие регулятор, выкупивший с платформы Matching до $10,0 млн. долларовой ликвидности, нынче НБУ на межбанке не видели.

