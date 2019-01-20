|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:34
До 10.27 Киева безналичная пара доллар-гривня на торгах межбанка не покидала отметку 27,98/28,02 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:48
С 10.40 котировки безналичного «американца» просели к 27,97/28,00 UAH/USD на возобновившихся продажах СКВ из-за нехватки гривни, не покидая эту цифру до 10.47 Киева.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:01
Не исключено, утренняя коррекция долларовых цен на валютном межбанке напрямую связана с дефицитом гривни, характерным для бюджетного периода. Кроме того, не стоит забывать, что накануне регулятор «связал» 15,686 млрд. грн. размещением своих депозитных сертификатов на эту сумму.
Тем временем, к 10.58 котировки безналичного «американца» пробили вниз уровень 28,00 UAH/USD, оказавшись на отметке 27,96/27,99 UAH/USD. «Торги на открытии сессии идут в нисходящем тренде, доллар продают ради гривни, которой пока не хватает», - обрисовал ситуацию наш консультант.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:28
До 11.21 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,96/27,99 UAH/USD, удерживаясь от перемен ситуативным балансом спроса и предложения СКВ.
Дополуденное «порционное» (поэтапное) снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Попытки регулятора остановить коррекцию «американца» пока безуспешны, с утра НБУ уже успел с платформы Matching выкупить до $10,0 млн., но это не удержало пару доллар-гривня от снижения.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:57
Активизация действий регулятор на межбанке наконец-то возымела успех – по состоянию на 11.56 котировки доллара, прекратив коррекцию, консолидировались на отметке 27,96/27,99-28,00 UAH/USD.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:24
Спустя 16 минут, на 12.22 котировки «американца», сузив спред, консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD. Не исключено, регулятор на время оставил межбанк, где СКВ снова попыталась понизиться.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9808 UAH/USD, потеряв 5,57 коп.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:13
На 13.10 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,97/27,99 UAH/USD.
Около 13.12 цены доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:03
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,51 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,28 коп., оказавшись на уровне 27,9808 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,57 коп., составил 27,9808 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,000/28,025 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке понизилась в цене к 27,98/28,02 UAH/USD на локальных продажах бизнеса, у которого наблюдается пик фискальных платежей в Казну. После периода относительной курсовой стабильности пара доллар-гривня около 10.40 Киева возобновила нисходящий тренд, оказавшись на отметке 27,97/28,00, а спустя 17 минут, на цифре 27,96/27,99 UAH/USD. Пробитие ценами СКВ вниз отметки 28,00 UAH/USD привлекло внимание НБУ, появившегося на рынке с гривневыми интервенциями, еще до 11.15 Киева успевшего выкупить с платформы Matching до $10,0 млн. избыточной долларовой ликвидности по 27,99 UAH/USD.
Вмешательство регулятора было своевременным – на пике бюджетного периода, требовавшего значительных гривневых сумм, на рынке наблюдалась нехватка нацвалюты. Отчасти в этом была «вина» самого НБУ, накануне «связавшего» 15,686 млрд. грн. своими депозитными сертификатами. На проблемы с гривневым ресурсом указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 648,5 млн. грн. к отметке 53 504,7 млн. грн.
Появление на рынке НБУ «заморозило» коррекцию безналичного «американца». цена которого по состоянию на 11.54 Киева консолидировалась на уровне 27,97/27,99-28,00 UAH/USD.
Впрочем, судя по всему, регулятор вскоре покинул рынок, о чем дало понять незначительное (к 27,97/27,99 UAH/USD) снижение долларовых цен по состоянию на 12.22 Киева.
На обеденный перерыв валютный межбанк при этих же котировках «американца», которые оставались действующими до 13.35 Киева.
Вероятно, с этого часа возобновились покупки «лишней» СКВ с платформы Matching регулятором, и курс доллара приподнялся к 27,975/28,000 UAH/USD. С 14.25 НБУ снова покинул рынок, оставив его припозднившимся продавцам валюты, которые своими оферами поэтапно уронили курс СКВ до 27,940/27,965 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.
С этого часа пара доллар-гривня на опустевшем межбанке замерла на отметке 27,940/27,965 UAH/USD UAH/USD, не покидая ее, по сути, до самого завершения сессии.
В районе цифры 27,940/27,965 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 18 января.
Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9808 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,9808 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 18 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.12 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 18 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий»
потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, нынче пик фискальных платежей, требующий изрядных объемов гривни, которой на рынке явно было недостаточно, заставляя бизнес расставаться с долларами на межбанке.
Во-вторых, на выросшее предложение СКВ не нашлось достаточного количества покупателей, исключая казенные банки и регулятора. У импортеров не пришло время закрывать этапы внешнеторговых контрактов, а у нерезидентов не наступил очередной сезон репатриации дивидендов.
В-третьих, наряду с бюджетным периодом, у отечественного бизнеса выросла потребность в гривне на текущие расходы.
В-четвертых, коррекция безналичного «американца» была поддержана сдержанным нисходящим трендом на рынке наличного доллара.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 января выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.
Во-вторых, в пятницу пик фискальных платежей, поэтому бизнес активно продавал СКВ ради дефицитной гривни.
В-третьих, 21 января США отмечает День Мартина Лютера Кинга, обрекая наш межбанк на торги безналичным «американцев» в непопулярном у нас режиме валютирования «завтра». Поэтому игроки старались по возможности реализовать свои валютные проекты 18-го, не откладывая их на понедельник.
В-четвертых, если накануне торги межбанка прошли без «вмешательства» НБУ, нынче он своими гривневыми интервенциями добавил толику ликвидности.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:10
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,92/27,96 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку 21 января США отмечают День Мартина Лютера Кинга, финансовые институты в стране не работают, обрекая наш валютный межбанк на торговлю долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования «завтра» или tom.
Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили низколиквидное состояние рынка «завтрашнего» доллара, ограничившись расширением спреда до 27,92/27,97 UAH/USD tom на фоне относительного равновесия единичных покупок и продаж «американца».
Спустя 4 минуты, на 10.08, спред котировок безналичного доллара стал еще шире: 27,91/27,98 UAH/USD tom.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:40
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, возобновив восходящий тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывало повышение с уровня 53 504,7 млн. грн. к отметке 56 266,0 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Положительная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает завершение бюджетного периода, дает шанс возвращению на рынок «зеленого» безнала «быков».
Меж тем, около 10.38 котировки «завтрашнего» «американца» сузили спред к отметке 27,93/27,96 UAH/USD tom, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.
|