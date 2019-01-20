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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:14
Около 11.12 Киева котировки безналичного доллара немного понизились, консолидировавшись на цифре 27,92/27,95 UAH/USD tom. « На вялом рынке «завтрашнего» «американца» дефицит покупателей»,- констатировал наш консультант.
Дополуденное медленное снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:55
К 11.52 котировки безналичного доллара, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, оказались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD tom. Заметным сжатием спреда безналичный «завтрашний» «американец» обязан текущему равновесию спроса и предложения.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:32
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9495 UAH/USD tom, потеряв 3,13 коп.
По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, удерживаемые низколиквидным равновесием покупок и продаж, не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD tom.
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дядя Caша
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