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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:43
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9126 UAH/USD, потеряв 3,69 коп.
По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, сохранив в отсутствие регулятора нисходящий тренд, упали к 27,86/27,89 UAH/USD.
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