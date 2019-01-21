RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 463464465466
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:43

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9126 UAH/USD, потеряв 3,69 коп.

По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, сохранив в отсутствие регулятора нисходящий тренд, упали к 27,86/27,89 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70186
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4505 раз.
Подякували: 8199 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 463464465466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, imlex, Solar_simfi, Vitaka, Искатель і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.