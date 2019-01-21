Додано: Вів 22 січ, 2019 16:05

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 3,22 коп., на торгах вторника укрепился на 5,28 коп., оказавшись на уровне 27,8958 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,69 коп., составил 27,9126 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 22 января с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок. В дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня никак не могла определиться с трендом.

Выйдя в реальную сферу, около 09.57 Киева, доллар вырос к 27,95/28,00, спустя 18 минут пролонгировав рост до 27,98/28,02 UAH/USD. Однако уже в 10.25 эти локальные максимумы были проданы, уронив «американца» к 27,92/27,93 UAH/USD.



С 10.40 пара доллар-гривня консолидировалась на цифре 27,93/27,95 UAH/USD UAH/USD, которую не покидала до 11.25 Киева.



Для многих коррекция курса СКВ на межбанке 22-го стала сюрпризом – большинство игроков ожидало роста цен «американца», и это ожидание базировалось на скудности притока внешнеторговой выручки из-за длинных выходных в США.

К росту цен СКВ располагала и динамика гривневой ликвидности: остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ выросли с уровня 56 266,0 млн. грн. к отметке 57 785,9 млн. грн. Однако, полагаю, никакой сенсации в дефиците покупателей СКВ нет. Прежде всего, потому, что время покупок доллара импортерами, появляющимися на рынке в самом конце месяца, еще не пришло, а до старта репатриации дивидендов нерезидентами еще осталось 10 дней. Кроме того, потенциальные покупатели могли отложить свои проекты на среду, когда ожидается избыточная долларовая ликвидность из-за двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа (следствие выходного дня в США 21 января).

Таким образом, на межбанке было сформировано «техническое» преобладание предложения СКВ, с которым уже около 11.20 Киева начал «бороться» регулятор, одномоментно выкупив с рынка до $10,0 млн. по 27,91 UAH/USD с платформы Matching.

Полагаю, это надолго «заморозило» курс СКВ на отметке 27,93/27,95, которую доллар покинул вместе с регулятором около 11.25 Киева, просев до

27,89/27,92 UAH/USD.

Полдень СКВ встретила на цифре 27,88/27,91, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.05 на фоне курса 27,86/27,89 UAH/USD, который оставался действующим до 14.05 Киева.



С этого часа пара доллар-гривня инициировала «традиционное» поэтапное (порционное) снижение, оказавшись по состоянию на 14.25 на уровне 27,80/27,83 UAH/USD.



В дальнейшем, с 15.40 Киева, пара доллар-гривня снова инициировала поэтапную коррекцию, упав на опустевшем межбанковском валютном рынке до 27,78/27,82 UAH/USD, не покидая район этой отметки до завершения сессии.



На цифре 27,78/27,82 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 22 января.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8958 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,75% с 27,6883 UAH/USD до 27,8958 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 22 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке наблюдался дефицит покупателей СКВ (импортеров и нерезидентов) по «календарным» причинам: время покупок импортерами, которые обычно появляются на рынке в самом конце месяца, еще не наступило, а до начала сезона репатриации дивидендов нерезидентами еще оставалось как минимум, 10 дней.



Во-вторых, потенциальные покупатели отложили свои проекты на среду, рассчитывая на двойную порцию поступления экспортной выручки и связанное с этим изобилие СКВ.



В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал «медвежий» тренд наличного «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 января немного выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, во вторник работался доллар валютированием «сегодня» или tod, в режиме более популярном в Украине.



Во-вторых, «медвежий» тренд пары доллар-гривня на межбанке стал более выраженным, что, как известно, способствует ликвидности.



В-третьих, в торгах вторника принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ с платформы Matching.



В-четвертых, следует отметить, что в целом обороты 22-го на торгах межбанка оставляли желать лучшего. Как из-за слабого притока экспортной выручки из-за рубежа, так и вследствие дефицита покупателей СКВ.