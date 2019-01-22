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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 464465466467
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:19

Около 12.16 котировки безналичного доллара, сохранив рост, поднялись к 27,80/27,85 UAH/USD. «Очевидно, экспортеры нагуляли аппетит… да и нерезиденты тоже горазды аккумулировать валюту, восполнив потери предыдущего дня», -
заметил наш гуру.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,6684 UAH/USD, потеряв 24,42 коп.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41

По состоянию на 12.38 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,83/27,87 UAH/USD. «Похоже, сами себя на межбанке напугали», - констатировал наш консультант.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:17

Наконец, около 13.15 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,88/27,90 UAH/USD.

В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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