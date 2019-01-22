RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 464465466467
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:19

Около 12.16 котировки безналичного доллара, сохранив рост, поднялись к 27,80/27,85 UAH/USD. «Очевидно, экспортеры нагуляли аппетит… да и нерезиденты тоже горазды аккумулировать валюту, восполнив потери предыдущего дня», -
заметил наш гуру.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,6684 UAH/USD, потеряв 24,42 коп.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70244
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4510 раз.
Подякували: 8213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41

По состоянию на 12.38 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,83/27,87 UAH/USD. «Похоже, сами себя на межбанке напугали», - констатировал наш консультант.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70244
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4510 раз.
Подякували: 8213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:17

Наконец, около 13.15 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,88/27,90 UAH/USD.

В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70244
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4510 раз.
Подякували: 8213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,28 коп., на торгах среды укрепился на 19,21 коп., оказавшись на уровне 27,7037 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 24,42 коп., составил 27,6684 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 23 января с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, обвалилась к 27,54/27,59 UAH/USD под давлением двойной порции обязательных продаж части поступившей на счета экспортеров выручки, а также пролонгации сброса СКВ участниками вторничного аукциона Минфина по размещению гривневые ОВГЗ на изрядную сумму 9,78 млрд. грн. Расчеты за «казенные» облигации продолжались 23-го, заставляя покупателей бумаг менять доллары на гривню.

Падение курса безналичного «американца» встревожило регулятор, который оперативно появился на межбанке с гривневой интервенцией. Выкупив с рынка до $50,0 млн. избыточной СКВ-ликвидности, НБУ заморозил коррекцию американца». Последний стал объектом внимания нерезидентов, которые накануне принимали активное участие в аукционе Минфина, потратив на конвертации доллара в гривню практически все свои валютные резервы. Теперь на фоне локальных курсовых низов «варяги» решили восполнить свои потери, выкупая доллар у экспортеров. Состояние гривневой ликвидности, если верить выросшим остаткам в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 785,9 млн. грн. к отметке 58 508,5 млн. грн., позволяло это сделать нездешним инвесторам.

Экспортеры, обнаружив эту тенденцию, стараясь заработать на этом, начали придерживать валюту, формируя «рукотворный» «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривня, который стартовал с уровня 27,62/27,67 UAH/USD около 10.24 и затянулся до самого обеденного перерыва, когда «американец» на межбанке вырос к 27,88/27,90 UAH/USD по состоянию на 13.15 Киева.
Эти цены оставались действующими до 14.35. С этого часа стартовала «порционная» (поэтапная) коррекция СКВ, уронившая доллар к 27,80/27,84 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.

В дальнейшем пара доллар-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизилась на опустевшем межбанковском валютном рынке до 27,78/27,82 UAH/USD, не покидая район этой отметки до завершения сессии.

На цифре 27,78/27,82 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 23 января.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7037 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,7037 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 23 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 23 января, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на межбанке из-за длинных выходных в США появилась двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.

Во-вторых, СКВ продолжали продавать ради гривни участники вторничного аукциона по размещению гривневых ОВГЗ. Платежи за приобретенные бумаги продолжались и в среду.

В-третьих, за исключением НБУ и нерезидентов, на межбанке отсутствовали системные покупатели валюты.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, в среду рынок безналичной пары доллар – гривня стал еще более «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.

Во-вторых, 23-го на межбанке появилась двойная порция внешнеторговой выручки, половину которой следовало обязательно продать.

В-третьих, в торгах среды принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ и пополнив свои резервы на изрядную по нынешним временам сумму до $50,0 млн.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70244
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4510 раз.
Подякували: 8213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 464465466467
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Перес де Куэльяр і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66674)
23.01.2019 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.