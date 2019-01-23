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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:19
Около 12.16 котировки безналичного доллара, сохранив рост, поднялись к 27,80/27,85 UAH/USD. «Очевидно, экспортеры нагуляли аппетит… да и нерезиденты тоже горазды аккумулировать валюту, восполнив потери предыдущего дня», -
заметил наш гуру.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,6684 UAH/USD, потеряв 24,42 коп.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41
По состоянию на 12.38 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,83/27,87 UAH/USD. «Похоже, сами себя на межбанке напугали», - констатировал наш консультант.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:17
Наконец, около 13.15 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,88/27,90 UAH/USD.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:01
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,28 коп., на торгах среды укрепился на 19,21 коп., оказавшись на уровне 27,7037 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 24,42 коп., составил 27,6684 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 23 января с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, обвалилась к 27,54/27,59 UAH/USD под давлением двойной порции обязательных продаж части поступившей на счета экспортеров выручки, а также пролонгации сброса СКВ участниками вторничного аукциона Минфина по размещению гривневые ОВГЗ на изрядную сумму 9,78 млрд. грн. Расчеты за «казенные» облигации продолжались 23-го, заставляя покупателей бумаг менять доллары на гривню.
Падение курса безналичного «американца» встревожило регулятор, который оперативно появился на межбанке с гривневой интервенцией. Выкупив с рынка до $50,0 млн. избыточной СКВ-ликвидности, НБУ заморозил коррекцию американца». Последний стал объектом внимания нерезидентов, которые накануне принимали активное участие в аукционе Минфина, потратив на конвертации доллара в гривню практически все свои валютные резервы. Теперь на фоне локальных курсовых низов «варяги» решили восполнить свои потери, выкупая доллар у экспортеров. Состояние гривневой ликвидности, если верить выросшим остаткам в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 785,9 млн. грн. к отметке 58 508,5 млн. грн., позволяло это сделать нездешним инвесторам.
Экспортеры, обнаружив эту тенденцию, стараясь заработать на этом, начали придерживать валюту, формируя «рукотворный» «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривня, который стартовал с уровня 27,62/27,67 UAH/USD около 10.24 и затянулся до самого обеденного перерыва, когда «американец» на межбанке вырос к 27,88/27,90 UAH/USD по состоянию на 13.15 Киева.
Эти цены оставались действующими до 14.35. С этого часа стартовала «порционная» (поэтапная) коррекция СКВ, уронившая доллар к 27,80/27,84 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.
В дальнейшем пара доллар-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизилась на опустевшем межбанковском валютном рынке до 27,78/27,82 UAH/USD, не покидая район этой отметки до завершения сессии.
На цифре 27,78/27,82 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 23 января.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7037 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,7037 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 23 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 23 января, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на межбанке из-за длинных выходных в США появилась двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.
Во-вторых, СКВ продолжали продавать ради гривни участники вторничного аукциона по размещению гривневых ОВГЗ. Платежи за приобретенные бумаги продолжались и в среду.
В-третьих, за исключением НБУ и нерезидентов, на межбанке отсутствовали системные покупатели валюты.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в среду рынок безналичной пары доллар – гривня стал еще более «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.
Во-вторых, 23-го на межбанке появилась двойная порция внешнеторговой выручки, половину которой следовало обязательно продать.
В-третьих, в торгах среды принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ и пополнив свои резервы на изрядную по нынешним временам сумму до $50,0 млн.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 10:06
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,78/27,83 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки «сжатия» гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 58 508,5 млн. грн. к отметке 55 199,2 млн. грн.
Динамика играет на стороне «зеленых медведей» валютного межбанка.
Несмотря на очевидное «сжатие» гривневой ликвидности первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его робкое повышение к 27,79/27,84 UAH/USD по состоянию на 10.04 Киева.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 10:37
Спустя 27 минут, на 10.31, безналичная пара доллар-гривня, сохранив восходящий тренд, оказалась на уровне к 27,81/27,85 UAH/USD на фоне преобладания покупок СКВ.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 10:58
Около 10.55 Киева «концепция» на торгах «зеленым» безналом изменилась – доллар «передумав» расти, откатился к 27,80/27,82 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:26
К 11.12 котировки безналичного доллара упали к 27,74/27,77 UAH/USD, индицировав высокую значимость состояния гривневого ресурса. Последний, как было указано выше, продемонстрировал заметное сжатие.
Дополуденный откат курса безналичного доллара сопровождался признаками снижения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo приподнялись по менее значимым оферам с уровня 16,00/17,00% к отметке 16,00/18,00% годовых.
Эта динамика показателя согласуется с заметным снижением остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
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