Додано: Сер 23 січ, 2019 16:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,28 коп., на торгах среды укрепился на 19,21 коп., оказавшись на уровне 27,7037 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 24,42 коп., составил 27,6684 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 23 января с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, обвалилась к 27,54/27,59 UAH/USD под давлением двойной порции обязательных продаж части поступившей на счета экспортеров выручки, а также пролонгации сброса СКВ участниками вторничного аукциона Минфина по размещению гривневые ОВГЗ на изрядную сумму 9,78 млрд. грн. Расчеты за «казенные» облигации продолжались 23-го, заставляя покупателей бумаг менять доллары на гривню.



Падение курса безналичного «американца» встревожило регулятор, который оперативно появился на межбанке с гривневой интервенцией. Выкупив с рынка до $50,0 млн. избыточной СКВ-ликвидности, НБУ заморозил коррекцию американца». Последний стал объектом внимания нерезидентов, которые накануне принимали активное участие в аукционе Минфина, потратив на конвертации доллара в гривню практически все свои валютные резервы. Теперь на фоне локальных курсовых низов «варяги» решили восполнить свои потери, выкупая доллар у экспортеров. Состояние гривневой ликвидности, если верить выросшим остаткам в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 785,9 млн. грн. к отметке 58 508,5 млн. грн., позволяло это сделать нездешним инвесторам.



Экспортеры, обнаружив эту тенденцию, стараясь заработать на этом, начали придерживать валюту, формируя «рукотворный» «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривня, который стартовал с уровня 27,62/27,67 UAH/USD около 10.24 и затянулся до самого обеденного перерыва, когда «американец» на межбанке вырос к 27,88/27,90 UAH/USD по состоянию на 13.15 Киева.

Эти цены оставались действующими до 14.35. С этого часа стартовала «порционная» (поэтапная) коррекция СКВ, уронившая доллар к 27,80/27,84 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.



В дальнейшем пара доллар-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизилась на опустевшем межбанковском валютном рынке до 27,78/27,82 UAH/USD, не покидая район этой отметки до завершения сессии.



На цифре 27,78/27,82 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 23 января.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7037 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,06% с 27,6883 UAH/USD до 27,7037 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 23 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 января, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке из-за длинных выходных в США появилась двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, СКВ продолжали продавать ради гривни участники вторничного аукциона по размещению гривневых ОВГЗ. Платежи за приобретенные бумаги продолжались и в среду.



В-третьих, за исключением НБУ и нерезидентов, на межбанке отсутствовали системные покупатели валюты.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в среду рынок безналичной пары доллар – гривня стал еще более «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.



Во-вторых, 23-го на межбанке появилась двойная порция внешнеторговой выручки, половину которой следовало обязательно продать.



В-третьих, в торгах среды принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ и пополнив свои резервы на изрядную по нынешним временам сумму до $50,0 млн.