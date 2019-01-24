Додано: Чет 24 січ, 2019 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 19,21 коп., на торгах четверга понизился на 8,28 коп., оказавшись на уровне 27,7865 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 24-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 12,59 коп., составил 27,7943 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 24 января с уровней предыдущего закрытия 27,78/27,83 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов безналичная пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала пролонгацию наблюдавшегося накануне перед закрытием сессии, роста, поднявшись вначале к 27,79/27,85 UAH/USD под давлением доминировавшего на моменте спроса. Спустя полчаса, на 10.31 «американец» на межбанке оказался на цифре 27,79/27,85 UAH/USD. Однако, это ралли продолжалось недолго, и ужо к 10.55 курс доллара понизился к 27,80/27,82, а спустя 20 минут уже был на уровне 27,74/27,77 UAH/USD.



Котировки СКВ на межбанке в четверг двигались «самостоятельно», без вмешательства регулятора. А выдохшийся уже к 10.55 Киева рост курса «американца», вероятнее всего стал следствием очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности, на которое указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 58 508,5 млн. грн. к отметке 55 199,2 млн. грн.

Для роста безналичному доллару не хватало «гривневого горючего», и полдень «американец» встретил на цифре 27,72/27,75 UAH/USD.



Вскоре на межбанке обозначилась смена настроения: игроки исподволь начали выкупать сформировавшиеся к полудню курсовые минимумы пары доллар-гривня, и на обеденный перерыв около 13.20 межбанк ушел на фоне более высоких цен доллара: 27,74/27,76 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.20 Киева, когда стартовало «традиционное» «порционное» его повышение на пустеющем рынке. Вначале к 27,745/27,770, а уже после 15.20 «бычья» динамика, заметно ускорившись, подняла пару доллар-гривня к цифре 27,81/27,86 UAH/USD.



В дальнейшем доллар на опустевшем межбанковском валютном рынке не покидал район этой отметки до завершения сессии.



На цифре 27,81/27,86 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 24 января.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7865 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,35% с 27,6883 UAH/USD до 27,7865 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 24 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 января, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на украинском валютном рынке из-за отсутствия дестабилизирующих факторов (длинные выходные в США, размещение гривневых ОВГЗ на изрядную сумму, радикальные «вмешательства» регулятора в торги гривневыми интервенциями) наметилось возвращение к курсовым уровням предыдущей недели, более объективно отражающим реалии сегодняшнего состояния украинской экономики, чем «перепроданный» в первой половине текущей недели «американец».



Во-вторых, к четвергу отпала нужда в массовых продажах избыточной долларовой ликвидности – сезон фискальных платежей прошел, а Минфин не анонсировав аукцион по размещению ОВГЗ. Вдобавок Казначейство компенсировало НДС на 5,9966 млрд. грн., одномоментно обрезав продажи СКВ экспортерами. Правда это произошло уже на излете сессии.



В-третьих, в отличие от среды, 24-го на рынок из-за рубежа пришла обычная, а не двойная порция экспортной выручки.



В-четвертых, на рынке начали появляться покупатели СКВ, цена которой с 18 января упала по средневзвешенному курсу с уровня 28,0336 к отметке27,7037 UAH/USD.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в четверг рынок безналичной пары доллар–гривня сменил «окрас», став «бычьи», что, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, 24-го на межбанке появилась обычная, а не двойная, как накануне, порция внешнеторговой выручки, половину которой следовало обязательно продать.



В-третьих, если накануне в торгах принимал участие НБУ, выкупая избыток СКВ и пополнив свои резервы на $40,0-50,0 млн., нынче в интервенциях регулятора не было нужды.

