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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:15
Наконец, около 13.13 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,75/27,78 UAH/USD.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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