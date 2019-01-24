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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 466467468469
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:15

Наконец, около 13.13 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,75/27,78 UAH/USD.

В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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