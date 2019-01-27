Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 8,28 коп., на торгах пятницы понизился на 3,08 коп., оказавшись на уровне 27,8173 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,98 коп., составил 27,8241 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 25 января с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала пролонгацию наблюдавшегося накануне перед закрытием сессии, роста, поднявшись к 27,90/27,95 UAH/USD под давлением доминировавшего на моменте спроса. Несколько забегая вперед, заметим, что, вероятно, эти первые сделки по заметно выросшим ценам, оказавшиеся достаточно объемными, определили рост средневзвешенного курса безналичного «американца».



Основным поводом для этого заметного курсового отскока «американца» стало заметное расширение гривневой ликвидности, на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 199,2 млн. грн. к отметке

57 695,9 млн. грн. Гривни на рынке стало больше после масштабной (до 6,0 млрд. грн.) компенсации НДС Казначейством и погашения Минфином гривневых ОВГЗ.

Тем не менее, значение «привеса» на коррсчетах НБУ оказалось намного ниже, чем сумма гривневого «вброса» финансовыми властями Киева. Думается, нацвалюту бизнес успел в значительной степени утилизировать на текущие расходы. Этим поясняется итоговое замедление «бычьего» тренда безналичного доллара 25 января.



Тем временем, спустя 5 минут, на 10.05 Киева СКВ на межбанке инициировала коррекцию, опустившись вначале к 27,84/27,87, а через 20 минут консолидировалась на отметке 27,81/27,84 UAH/USD, которую не покидала до 11.35, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.

Вскоре дефицит покупателей обеспечил «техническое» преобладание оферов доллара, цена которого около 11.36 понизилась до 27,79/27,81 UAH/USD.



Полдень рынок «зеленого» безнала встречал на цифре 27,74/27,79 UAH/USD.

Коррекция доллара, меж тем, стала замедляться, а котировки «американца» начали сужать спред, оказавшись около 12.32 на уровне 27,75/27,78 UAH/USD. На фоне этих значений межбанк ушел на обеденный перерыв около 13.13.



С 14.00 «американец» ограничился копеечным расширением «маржи» (27,75/27,79 UAH/USD), а буквально перед закрытием торгов, около 15.40 Киева, обозначил символический рост к 27,755/27,790 UAH/USD.

В дальнейшем доллар на опустевшем межбанковском валютном рынке не покидал район этой отметки до завершения сессии.



На цифре 27,760/27,795 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 25 января.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8173 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,47% с 27,6883 UAH/USD до 27,8173 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 25 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 января, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на украинском рынке заметно выросла гривневая ликвидность из-за масштабной компенсации НДС Казначейством и погашения ОВГЗ Минфином. Получив «на руки» гривню, экспортеры прекратили «необязательные» продажи СКВ ради нацвалюты на текущие нужды.



Во-вторых, на финише недели растет значимость так называемого «пятничного синдрома», предписывавшего значительной части игроков межбанка вхождение в «старый надежный» доллар ради спокойного отдыха в субботу-воскресенье, обезопасив свои активы от неожиданностей.



В-третьих, очевидное замедление роста курса доллара поясняется отсутствие в должном объеме покупателей СКВ. Время активных покупок валюты импортерами еще не пришло, а до сезона репатриации дивидендов нерезидентами еще добрая неделя.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, из-за выросшей гривневой ликвидности экспортеры ограничились «обязательными» продажами части внешнеторговой выручки.



Во-вторых, как мы указали выше, на рынке наблюдалась нехватка системных покупателей (импортеров и «варягов»).



Как и накануне, на торгах межбанка отсутствовал НБУ - нынче в интервенциях регулятора не было нужды.

