Форуми / Валюта / Валютний ринок / Межбанк - актуальная

информация Межбанк - актуальная информация + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 467468469470 Додано: Пон 28 січ, 2019 16:00 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 3,08 коп., на торгах понедельника повысился на 2,72 коп., оказавшись на уровне 27,7901 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,55 коп., составил 27,7886 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала непродолжительный рост, подскочив до 27,78/27,83 UAH/USD, пребывая на этом локальном максимуме до 10.35. С этого часа началась коррекция безналичной пары доллар-гривня, поначалу уронив СКВ до 27,76/27,80, а с 10.48 доллар консолидировался на цифре 27,76/27,78 UAH/USD, которую в сопровождении сбалансированной, хотя и «вялой» торговли, не покидал до начала обеденного перерыва, 13.00 Киева.



Со слов непосредственных участников торгов, на рынке безналичной пары доллар-гривня наблюдался дефицит покупателей. Импортеры, обычно появлявшиеся на межбанка в самом конце месяца, пока не приобретали СКВ, а до сезона репатриации оставалась добрая неделя. Таки образом, на рынке сложилось «техническое» преобладание оферов валюты, способствовавшее ее «ползуче» коррекции. Не исключено, что погасили пыл покупателей мероприятия НБУ по регулированию гривневой ликвидности.

В пятницу регулятор разместил свои депосертификаты на изрядную сумму в 66,758 млрд. грн., из которых бумаг двухнедельным сроком обращения было продано на 48,158 млрд. Правда, эти действия не отразились на динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, приподнявшихся с уровня 57 695,9 млн. грн. к отметке 57 906,9 млн. грн., думаю, этот маневр проявит себя буквально на следующий день. Кстати, не исключено, что «формальный» рост индикатора связан с пятничной компенсацией НДС на 5,5 млрд. грн.

Таким образом, пассивность покупателей СКВ на межбанке с одной стороны могла быть связана с календарным фактором (время покупок еще не наступило), с другой, у игроков из-за вышеперечисленных действий НБУ не было возможности аккумулировать гривню для реализации своего спроса на доллар.



Меж тем, на обеденный перерыв безналичная пара доллар-гривня ушла на фоне приподнявшихся цен к 27,77/27,79 UAH/USD, и это восходящий тренд, в процессе которого доллар поэтапно рос в цене, затянулся до самого финиша сессии.



К 15.35 пара доллар-гривня на опустевшем межбанковском валютном рынке выросла до 27,785/27,810 UAH/USD.



На цифре 27,785/27,810 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 28 января.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7901 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,37% с 27,6883 UAH/USD до 27,7901 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 28 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,80 годовых (с 12.08 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке наблюдался дефицит покупателей доллара. Импортеры активно приобретают валюту в самом конце месяца, а до начала сезона репатриации дивидендов «варягами» еще целая неделя.



Во-вторых, «размашистые» мероприятия НБУ по регулированию гривневой ликвидности посредством размещения депозитных сертификатов воспрепятствовали аккумулированию средств в нацвалюте для выхода на межбанк с покупками СКВ.



В-третьих, судя по незначительному увеличению гривневого навеса на транзитных и корсчетах НБУ, компенсация НДС Казначейством в сумме 5,5 млрд. грн., очень быстро была утилизирована бизнесом на текущие расходы.



В-четвертых, коррекция курса безналичного «американца» была поддержана «медвежьим» трендом на рынке наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, по «календарным» причинам на рынке наблюдалась нехватка покупателей СКВ.



Во-вторых, как известно, к понедельнику падает объем притока внешнеторговой выручки на счета экспортеров.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью сделок).

Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70364 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4521 раз. Подякували: 8230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 467468469470 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: imlex дядя Caша і 1 гістьМодератори: Ірина_