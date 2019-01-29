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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 468469470471
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:55

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о сохранении тренда гривневой ликвидности – там появились признаки пролонгации сжатия гривневого ресурса. С изрядным замедлением. Во всяком случае, на это указывало «косметические» снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн.

Думается, это следствие продолжения нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами. Третьего дня, напомним, регулятор разместил депосертификаты на сумму около 26,0 млрд. грн.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:01

Судя по всему, состоявшееся накануне размещение Минфином гривневых ОВГЗ на 8,99 млрд. грн., потребовало изрядных расходов в нацвалюте, которые затянулись на среду, вынуждая игроков межбанка продавать СКВ ради гривни. Это стало причиной снижения курса первых реальных сделок в паре доллар-гривня до 27,74/27,76 UAH/USD по состоянию на 10.00 Киева.
дядя Caша
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  #<1 ... 468469470471
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