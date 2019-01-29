Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о сохранении тренда гривневой ликвидности – там появились признаки пролонгации сжатия гривневого ресурса. С изрядным замедлением. Во всяком случае, на это указывало «косметические» снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн.
Думается, это следствие продолжения нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами. Третьего дня, напомним, регулятор разместил депосертификаты на сумму около 26,0 млрд. грн.
Судя по всему, состоявшееся накануне размещение Минфином гривневых ОВГЗ на 8,99 млрд. грн., потребовало изрядных расходов в нацвалюте, которые затянулись на среду, вынуждая игроков межбанка продавать СКВ ради гривни. Это стало причиной снижения курса первых реальных сделок в паре доллар-гривня до 27,74/27,76 UAH/USD по состоянию на 10.00 Киева.
Войдя в полосу относительной стабильности, котировки безналичной пары доллар гривня до 11.15 не покинули отметку 27,755/27,770 UAH/USD, удерживаясь на ней балансом спрос/предложение. Продажи участников вторничного размещения ОВГЗ находили покупателей среди импортеров.
Установление равновесия покупок и продаж СКВ на межбанке, «заморозившего» коррекцию «американца» сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя согласуется с отсутствием перемен в остатках в нацвалюте на коррсчетах регулятора.