Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о сохранении тренда гривневой ликвидности – там появились признаки пролонгации сжатия гривневого ресурса. С изрядным замедлением. Во всяком случае, на это указывало «косметические» снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн.
Думается, это следствие продолжения нацбанковских «экзерсисов» со своими депосертификатами. Третьего дня, напомним, регулятор разместил депосертификаты на сумму около 26,0 млрд. грн.
Судя по всему, состоявшееся накануне размещение Минфином гривневых ОВГЗ на 8,99 млрд. грн., потребовало изрядных расходов в нацвалюте, которые затянулись на среду, вынуждая игроков межбанка продавать СКВ ради гривни. Это стало причиной снижения курса первых реальных сделок в паре доллар-гривня до 27,74/27,76 UAH/USD по состоянию на 10.00 Киева.
Войдя в полосу относительной стабильности, котировки безналичной пары доллар гривня до 11.15 не покинули отметку 27,755/27,770 UAH/USD, удерживаясь на ней балансом спрос/предложение. Продажи участников вторничного размещения ОВГЗ находили покупателей среди импортеров.
Установление равновесия покупок и продаж СКВ на межбанке, «заморозившего» коррекцию «американца» сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя согласуется с отсутствием перемен в остатках в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,80 коп., на торгах среды укрепился на 1,71 коп., оказавшись на уровне 27,7555 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,86 коп., составил 27,7594 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 30 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение рост, упав около 10.00 Киева на отметку 27,74/27,76 на доминировании продаж СКВ, но спустя 30 минут, по состоянию на 10.30, «американец» остановил снижение на покупках импортеров, консолидировавшись на цифре 27,75/27,76 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 11.16. В указанный час импортеры стали активнее приобретать СКВ, подняв ее цену до 27,755/27,770 UAH/USD.
В целом к среде на валютном межбанке во время активной фазы торгов сложилось динамическое равновесие покупок и продаж доллара. Участники состоявшегося накануне минфиновского аукциона по размещению госдолга приобрели гривневые ОВГЗ на 8,99 млрд. грн., за которые продолжались рассчитываться 30-го, выручая гривню для этого с продаж доллара на межбанке.
Гривни не хватало, и об этом дали понять понизившиеся с уровня 48 342,0 млн. грн. к отметке 48 229,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последний, к слову, периодически размещая свои депосертификаты, также способствовал дефициту нацвалюты.
С другой стороны, как известно, на финише месяца на рынке появляются импортеры, приобретая СКВ для расчетов с зарубежными партнерами. 30-го сессия по безналичному «американцу» проходила сбалансированно, с периодическими локальными преобладаниями покупок или продаж. К обеденному перерыву, по состоянию на 12.30 Киева, продаж стало больше, и это инициировало «порционное» снижение курса доллара с цифры 27,76/27,77 UAH/USD до 27,72/27,75 UAH/USD на 13.10 Киева.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.
На цифре 27,72/27,75 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 30 января.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7555 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,24% с 27,6883 UAH/USD до 27,7555 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 30 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.08 Киева – 15,50/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 30 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на межбанковском валютном рынке во время наиболее активной фазы торгов (до полудня) наблюдалось преобладание предложения валюты, связанное с дефицитом гривни, спрос на которую 30-го заметно вырос в связи расчетами за приобретенными накануне гривневые ОВГЗ.
Во-вторых, изначальная нехватка гривневого ресурса, ради которого игроки межбанка продавали СКВ, стала следствием объемных продаж регулятором своих депосертификатов.
В-третьих, к среде заметно растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.
Менее заметное, чем накануне, укрепление гривни на торгах межбанка связано с покупками СКВ импортерами.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 января повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, рынок «американца» практически всю активную фазу торгов пребывал в равновесии покупок и продаж СКВ.
Во-вторых, приток экспортной выручки вырос, на которую находились покупатели из среды импортеров.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 229,0 млн. грн. к отметке 49 675,8 млн. грн.
Эта динамика играет на стороне «зеленого» безнала, оппонируя фискальному периоду и росту гривневых расходов компаний.