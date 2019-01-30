|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24
Около 10.20 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на отметке 27,77/27,78 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70456
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4530 раз.
- Подякували: 8243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:45
По состоянию на 10.42 появившиеся на межбанке системные игроки своими продажами СКВ уронили курс «американца» до 27,73/27,74 UAH/USD. На этом фоне покупатели взяли тайм-аут, дожидаясь еще большей просадки курса.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70456
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4530 раз.
- Подякували: 8243 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему