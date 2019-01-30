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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24

Около 10.20 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на отметке 27,77/27,78 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:45

По состоянию на 10.42 появившиеся на межбанке системные игроки своими продажами СКВ уронили курс «американца» до 27,73/27,74 UAH/USD. На этом фоне покупатели взяли тайм-аут, дожидаясь еще большей просадки курса.
дядя Caша
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  #<1 ... 469470471472
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