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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24

Около 10.20 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на отметке 27,77/27,78 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:45

По состоянию на 10.42 появившиеся на межбанке системные игроки своими продажами СКВ уронили курс «американца» до 27,73/27,74 UAH/USD. На этом фоне покупатели взяли тайм-аут, дожидаясь еще большей просадки курса.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:15

К 11.12 изрядная выдержка потенциальных покупателей доллара, саботировавших приобретение СКВ по действующим ценам, все еще удерживала курс безналичного «американца» на цифре 27,73/27,74 UAH/USD.

Вхождение рынка безналичной пары доллар-гривня в полосу стабильности на пониженных уровнях цен сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса
с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:47

После 11.25 торги безналичным долларом на межбанке пошли по маршруту среды, демонстрируя попеременное ситуативное преобладание покупок и продаж «американца». При этом курс СКВ просаживался около 11.27 до 27,72/27,74 UAH/USD, подскакивая спустя 15 минут до 27,74/27,76 UAH/USD.

По состоянию на 11.45 доллар не покинул отметку 27,74/27,76 UAH/USD, консолидировавшись на ней в условиях текущего равновесия покупок и продаж.
Но уже спустя 5 минут более активные продажи уронили курс «американца» до 27,72/27,74 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:20

Полдень (12.20 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,72/27,74 UAH/USD. На моменте сохранялось равновесие спроса и предложения.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7415 UAH/USD, потеряв 1,79 коп.
дядя Caша
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