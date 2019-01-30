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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24

Около 10.20 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на отметке 27,77/27,78 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:45

По состоянию на 10.42 появившиеся на межбанке системные игроки своими продажами СКВ уронили курс «американца» до 27,73/27,74 UAH/USD. На этом фоне покупатели взяли тайм-аут, дожидаясь еще большей просадки курса.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:15

К 11.12 изрядная выдержка потенциальных покупателей доллара, саботировавших приобретение СКВ по действующим ценам, все еще удерживала курс безналичного «американца» на цифре 27,73/27,74 UAH/USD.

Вхождение рынка безналичной пары доллар-гривня в полосу стабильности на пониженных уровнях цен сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса
с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:47

После 11.25 торги безналичным долларом на межбанке пошли по маршруту среды, демонстрируя попеременное ситуативное преобладание покупок и продаж «американца». При этом курс СКВ просаживался около 11.27 до 27,72/27,74 UAH/USD, подскакивая спустя 15 минут до 27,74/27,76 UAH/USD.

По состоянию на 11.45 доллар не покинул отметку 27,74/27,76 UAH/USD, консолидировавшись на ней в условиях текущего равновесия покупок и продаж.
Но уже спустя 5 минут более активные продажи уронили курс «американца» до 27,72/27,74 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:20

Полдень (12.20 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,72/27,74 UAH/USD. На моменте сохранялось равновесие спроса и предложения.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7415 UAH/USD, потеряв 1,79 коп.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:59

Наконец, около 12.57 котировки безналичного «американца», немного понизившись, демонстрируя паузу в курсовой динамике при сохранении перевеса продавцов СКВ, консолидировались на отметке 27,72/27,74 UAH/USD.

В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 1,71 коп., на торгах четверга укрепился на 1,45 коп., оказавшись на уровне 27,7410 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 31-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 1,79 коп., составил 27,7415 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 31 января с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок. В дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала рост, поднявшись около 10.04 Киева на отметку 27,75/27,78 UAH/USD на действиях импортеров.
Спустя 15 минут, по состоянию на 10.20, «американец» остановил повышение на цифре 27,77/27,78 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 10.41 Киева. Локальный максимум цен привлек внимание экспортеров, на счета которых в этот день недели обычно поступает высокий объем внешнеторговой выручки.

В указанный час продажи СКВ стали активнее, при этом покупатели взяли тайм-аут. Следствием этих мероприятий стало падение курса доллара до 27,73/27,74 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.25 Киева, после чего на валютном межбанке обострилось «соревнование» между спросом и предложением валюты. В результате рынок безналичной пары доллар-гривня залихорадило: ситуативное преобладание продаж доллара роняло его курс к 27,72/27,74 UAH/USD, более активные покупки поднимали цену «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD.
Наконец, к полудню перевес оказался на стороне продаж доллара, позволив рынку около 12.57 уйти на обеденный перерыв на фоне курса 27,72/27,74 UAH/USD.

После 14.00 известие о том, что НБУ не снизил учетную ставку с 18,0%, добавило азарта продавцам валюты, сыграв на стороне гривни. Пара доллар-гривня при поддержке продаж экспортеров упала к 27,67/27,70 UAH/USD, сохранив нисходящий тренд до 15.15, когда «американец» оказался на цифре 27,64/27,66 UAH/USD.

Пассивность регулятора, не ставшего выкупать с межбанка лишние доллары, привела к падению курса доллара по состоянию на 15.45 до 27,61/27,65 UAH/USD.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.

На цифре 27,61/27,65 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 31 января.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7410 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,19% с 27,6883 UAH/USD до 27,7410 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 31 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 31 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на межбанковском валютном рынке появился изрядный объем внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно продать.

Во-вторых, активно скупавшие СКВ накануне импортеры нынче приобретали доллар «без огонька».

В-третьих, регулятор, оставив учетную ставку на уровне 18,0%, отказавшись от ее снижения, «технически» укрепил нацвалюту.

В-четвертых, не исключено, активность продавцов доллара на нашем межбанке стимулировало снижение американской валюты на мировом рынке forex после «голубиных» комментариев руководства Федрезерва в среду вечером.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 января повысились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, рынок пары доллар-гривня остался «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.

Во-вторых, к четвергу заметно растет приток внешнеторговой выручки, часть которой подлежит обязательной продаже.

В-третьих, на рынке сохранила свое присутствие часть импортеров, которые своими покупками в первой половине дня обеспечивали относительное равновесие спроса и предложения.
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