К 11.09 на рынке безналичной пары доллар-гривня установилось равновесие покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен 27,56/27,58 UAH/USD.
Тем временем появилась еще одна версия происхождения упорного нежелания курса безналичного «американца» снижаться в дебюте нового месяца. Не исключено, спекулянты обеспечивают «рукотворную» коррекцию курса безналичной СКВ с целью вызвать обвальное падение на рынке наличных, следствием которого станет возможный переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой (относительно) «зеленый» безнал.
При этом утренняя коррекция курса безналичной СКВ означает, что нерезиденты отложили свое появление на рынке для покупок доллара. Это уронило курс «американца» к 27,55/27,56 UAH/USD на 11.17 Киева.
Сохранение нисходящего тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.