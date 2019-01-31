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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:20

К 11.09 на рынке безналичной пары доллар-гривня установилось равновесие покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен 27,56/27,58 UAH/USD.

Тем временем появилась еще одна версия происхождения упорного нежелания курса безналичного «американца» снижаться в дебюте нового месяца. Не исключено, спекулянты обеспечивают «рукотворную» коррекцию курса безналичной СКВ с целью вызвать обвальное падение на рынке наличных, следствием которого станет возможный переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой (относительно) «зеленый» безнал.

При этом утренняя коррекция курса безналичной СКВ означает, что нерезиденты отложили свое появление на рынке для покупок доллара. Это уронило курс «американца» к 27,55/27,56 UAH/USD на 11.17 Киева.

Сохранение нисходящего тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:56

Состояние гривневой ликвидности на фоне неважной текущей ликвидности торгов безналичной пары доллар-гривня дает основание считать версию о формировании перетока дешевого наличного доллара на «зеленый» безнал вполне обоснованной.

Около 11.47, подтверждая наши предположения, котировки «зеленого» безнала не тронулись с отметки 27,55/27,56 UAH/USD.

В то время как наличка продолжала снижаться.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:25

Полдень (12.24 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,55/27,57 UAH/USD. На моменте сохранялось равновесие спроса и предложения.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5795 UAH/USD, потеряв 16,20 коп.
дядя Caша
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