Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,45 коп., на торгах пятницы укрепился на 17,03 коп., оказавшись на уровне 27,5707 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,20 коп., составил 27,5795 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 01 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,60/27,65 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, реагируя на отсутствие покупателей, опустившись около 10.04 Киева на цифру 27,57/27,60 UAH/USD. Спустя 30 минут, по состоянию на 10.35, «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,56/27,58 UAH/USD, однако уже спустя 5 минут коррекция возобновилась, уронив безналичную пару доллар-гривня к 27,55/27,56 UAH/USD.



Со слов непосредственных участником торгов, пятничную коррекцию безналичного «американца» обеспечило отсутствие на рынке импортеров, который обычно приобретают СКВ на самом излете месяца, и нерезидентов, по всей видимости, принявших решение начать свой сезон репатриации дивидендов со следующей недели.

Кроме того, мы склонны «винить» в этом откате стремление финансовых институтов заработать на перетоке более дешевого наличного доллара на валютный межбанк. Для реализации этого проекта следовало заставить клиентов наличного рынка активно «сдавать валюту». Как правило, клиенты «налички» оперативно реагируют на заметную динамику безналичного доллара, избавляясь от «зеленого» кэша, роняя при этом его курс. Скупив по демпинговым ценам наличный доллар у населения, банки переправляют его на межбанк, где ситуативной цены выше. Избыточное вследствие этого перетока предложение СКВ на межбанке тоже способствует тамошнему падению курса «американца».

Подобная схема в комплекте с дефицитом покупателей привела курс СКВ на межбанке по состоянию на полдень к 27,55/27,57 UAH/USD.

На обеденный перерыв рынок ушел около 13.30 на фоне еще более низких цен: 27,51/27,54 UAH/USD.



В дальнейшем нисходящий тренд «американца» сохранился, уронив цену последнего к 27,50/27,53 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,49/27,52 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 01 февраля.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,5707 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,42% с 27,6883 UAH/USD до 27,5707 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 01 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.





Безналичный доллар на торгах 01 февраля, сохранив и даже углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке , вопреки ожиданиями, отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, у которых, как известно, начало месяца сопряжено с сезоном репатриации дивидендов.



Во-вторых, дефицит покупателей стал следствием завершения активных приобретений валюты импортерами, обычно появлявшимися со своим спросом на самом финише месяца.



В-третьих, в пятничном откате безналичного «американца» была спекулятивная составляющая. «Организовав» динамичную коррекцию СКВ на межбанке, спекулянты небезуспешно пытались вызвать активный клиентский «принос» наличного доллара, обвалив этим цену последнего. Скупая наличную СКВ по демпинговым ценам, финансовые институты тотчас перебрасывали ее на валютный межбанк, где доллар был чуть дороже. Подобные операции являлись дополнительным «медвежьим» фактором для безналичного «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке отсутствовали системные покупатели СКВ в лице импортеров и нерезидентов. Эту функцию взял на себя регулятор, выкупив с рынка до $40,0 млн. долларовой ликвидности, однако не сумел остановить изрядного «баксопада».



Во-вторых, к пятнице падает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



В-третьих, высокая курсовая динамика отпугивала игроков межбанка от объемных операций.



