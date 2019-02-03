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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:20
Полдень (12.17 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,36/27,39 UAH/USD. На моменте сохранялось преобладание продаж СКВ.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4302 UAH/USD, потеряв 14,93 коп.
Спустя 4 минуты, на 12.21 Киева, коррекция СКВ приостановилась, а доллар сузил спред до 27,375/27,395 UAH/USD..
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:05
Наконец, около 13.02 котировки безналичного «американца», консолидировались
на отметке 27,37/27,39 UAH/USD, демонстрируя терминацию отката.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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дядя Caша
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- З нами з: 29.05.06
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- Подякували: 8253 раз.
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