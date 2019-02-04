RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:40

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,2199 UAH/USD, потеряв 21,03 коп.

На 12.37 безналичный доллар не покинул отметку 27,18/27,20 UAH/USD, на трибунах становится тише…Близок обеденный перерыв.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70594
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4541 раз.
Подякували: 8258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:12

Наконец, около 13.11 котировки безналичного «американца», консолидировались
на отметке 27,18/27,20 UAH/USD, демонстрируя терминацию отката.

В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70594
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4541 раз.
Подякували: 8258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:16

  Investor_K написав:Вуйко. Що це має бути?


Deja vu

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70594
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4541 раз.
Подякували: 8258 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 472473474475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, сірий, Сибарит, Google Adsense [Bot], imlex, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14388)
05.02.2019 13:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.