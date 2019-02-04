Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,2199 UAH/USD, потеряв 21,03 коп.
На 12.37 безналичный доллар не покинул отметку 27,18/27,20 UAH/USD, на трибунах становится тише…Близок обеденный перерыв.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:40
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,2199 UAH/USD, потеряв 21,03 коп.
На 12.37 безналичный доллар не покинул отметку 27,18/27,20 UAH/USD, на трибунах становится тише…Близок обеденный перерыв.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:12
Наконец, около 13.11 котировки безналичного «американца», консолидировались
на отметке 27,18/27,20 UAH/USD, демонстрируя терминацию отката.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:16
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