Додано: Вів 05 лют, 2019 16:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,70 коп., на торгах вторника укрепился на 20,78 коп., оказавшись на уровне 27,2159 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 21,03 коп., составил 27,2199 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 05 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,365/27,385 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, реагируя на отсутствие покупателей (читай – нерезидентов), опустившись около 10.01 Киева на цифру 27,27/27,31 UAH/USD. Спустя 15 минут «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,22/27,25 UAH/USD.



Эти две падающие котировки СКВ подтвердили опасения, что нерезиденты снова переносят репатриацию дивидендов, избрав альтернативный вариант инвестиций. Во вторник наш Минфин наметил аукцион по размещения ОВГЗ, на который и направились «варяги», планируя с одной стороны приобрести госбумаги с очень привлекательной доходностью, с другой, меняя ради этого проекта доллары на гривню, роняли курс «американца», рассчитывая вскоре, буквально после платежей Минфину за купленные госбумаги, скупиться долларом по демпинговой цене.



Меж тем, обеспокоенный резким падением курса доллара НБУ еще до 11.00 появился на межбанке, выкупая избыточную долларовую ликвидность, успев в течение первых 90 минут сессии пополнить свои резервы на $40,0 млн.



Вмешательство регулятора не очень помогло «американцу» - его курс около 11.10 Киева упал к 27,18/27,20 UAH/USD. Причина упорного нежелания доллара остановить откат очевидна – на рынке, кроме НБУ, покупателей не было.

При этом доллар снижался, несмотря на признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 850,5 млн. грн. к отметке 46 085,9 млн. грн.



Наконец, лишь около 11.24 коррекция курса доллара остановилась на цифре 27,20/27,21 UAH/USD. Рынок немного успокоился на фоне равновесия покупок регулятором и продаж остальными игроками межбанка.

Эта «идиллия» продолжалась до полудня, когда НБУ «неосторожно» решил покинуть рынок. Его уход одномоментно обвалил курс доллара с уровня 27,20/27,22 к отметке 27,18/27,20 UAH/USD.



НБУ не стал возвращаться на межбанк, где цена СКВ оставалась на этой отметке до 14.00, ограничившись с этого часа расширением спреда до 27,17/27,20 UAH/USD.



На этом «зеленые медведи» не остановились, и к 15.37 доллар упал к 27,16/27,19 UAH/USD на единичных продажах уже опустевшего к этому часу межбанка.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,16/27,19 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 05 февраля.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2159 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,71% с 27,6883 UAH/USD до 27,2159 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 05 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 февраля, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, которые напротив, продавали доллар, чтоб выручить гривню для участия в минфиновском аукционе по размещению гривневых ОВГЗ.



Во-вторых, покупок со стороны импортеров тоже не было: у них, как известно, время спроса наступает в самом конце месяца.



В-третьих, во вторничном откате курса безналичного доллара был очевиден умысел «варягов», которые с одной стороны готовили себе низкую ценовую базу для отложенных покупок СКВ во время репатриации дивидендов, с другой, наверняка нерезиденты имели более удаленную цель этого мероприятия: конвертируя вырученную после погашения ОВГЗ гривню в доллар по демпинговой цене.



В-четвертых, на рынке наблюдалось долларовое изобилие, часть которого мы связываем с поступлением в Украину «предвыборной СКВ» на электоральные расходы «претендентов».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 февраля заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке наблюдался избыток валюты, которую конвертировали в гривню как участники аукциона ОВГЗ, так и команды кандидатов в президенты.



Во-вторых, ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежала обязательной продаже.



В-третьих, рынок доллара стал более «медвежьим», что также способствует росту ликвидности.



В-четвертых, в торгах принимал участие гривневыми интервенциями регулятор, пополнив свои резервы заметной по нынешним временам суммой более $50,0 млн.



