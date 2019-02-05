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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:11
К 12.07 котировки безналичного доллара наконец-то начали реагировать на действия регулятора на межбанке – на указанное время «американец» застыл на уровне 26,93/26,95 UAH/USD. «Второй контрольный выстрел в голову остановил откат», - продемонстрировал чувство «черного юмора» наш гуру.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:42
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9622 UAH/USD, потеряв 25,77 коп.
На 12.40 безналичный доллар немного отскочил в цене, прикоснувшись к отметке 26,94/26,97 UAH/USD. Не исключено, это предвестник «великого перелома» на рынке безналичной пары доллар-гривня.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 13:11
Наконец, около 13.10 котировки безналичного «американца», консолидировались
на отметке 26,95/27,00 UAH/USD, демонстрируя терминацию отката.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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