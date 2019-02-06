Додано: Сер 06 лют, 2019 15:57

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 20,78 коп., на торгах среды укрепился на 25,18 коп., оказавшись на уровне 26,9641 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 25,77 коп., составил 26,9622 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,15 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, реагируя на пролонгацию продаж валюты ради гривни, необходимой для уплаты за приобретенные накануне на аукционе Минфина облигации ОВГЗ. Напомним, 05-го было размещено госбумаг на сумму 6,4 млрд. грн. Поскольку в аукционе активное участие принимали нерезиденты, они тоже конвертировали поступившую от головных контор СКВ, снова отложив репатриацию дивидендов. Разумеется, покупки упавшей в цене валюты «варягами» наблюдались, но их объем в первой половине среды не был решающим.



Меж тем, отсутствие системных покупателей при долларовом изобилии продолжало ронять курс «американца» на межбанковском валютном рынке. По состоянию на 10.35 пара доллар-гривня упала к 26,97/27,02, а через 15 минут обе позиции СКВ оказались ниже концептуальнозначимой отметки 27,00 UAH/USD - 26,95/26,98 UAH/USD.

Как и накануне, это не осталось без внимания регулятора, одномоментно выкупившего около 11.05 Киева от $30,0 млн. долларовой ликвидности по 26,96 UAH/USD с платформы Matching.



Это не остановило откат «американца», оказавшегося около 11.11 Киева на цифре 26,94/26,97, а уже спустя 27 минут доллар стоил 26,93/26,95 UAH/USD, заставив НБУ провести повторную гривневую интервенцию по более низкому курсу 26,93 UAH/USD.

Этот «контрольный выстрел» регулятора в «зеленого медведя» наконец-то остановил коррекцию «американца», цена которого оставалась неизменной до 12.30 Киева, а с указанного часа инициировала робкий рост, приподнявшись к 26,94/26,97 UAH/USD.



Судя по всему, участники межбанка рассчитались с Минфином за купленные во вторник векселя, приступив к покупкам заметно подешевевшей валюты. Во всяком случае, на обеденный перерыв около 13.10 межбанковский валютный рынок ушел на фоне выросшей к 26,95/27,00 UAH/USD цены доллара.



После обеда, с 13.40, пара доллар-гривня на межбанке консолидировалась в более узком спреде 26,955/26,995 UAH/USD, ставшим следствием появившихся локальных продаж зарубежных поступлений валюты на предвыборную кампанию и в рамках обязательного «оброка в 50%» от внешнеторговой выручки.



Эти локальные низы вскоре были выкуплены, подняв курс «американца» по состоянию на 15.37 к отметке 26,965/27,000 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 26,965/27,000 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 06 февраля.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9641 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,62% с 27,6883 UAH/USD до 26,9641 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 06 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 февраля, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке в наиболее активной части торгов отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, которые напротив, продавали доллар, чтоб выручить гривню для уплаты за приобретенные на аукционе Минфина 05 февраля

гривневые ОВГЗ.



Во-вторых, покупок со стороны импортеров тоже не было: у них, как известно, время спроса наступает в самом конце месяца.



В-третьих, на рынке наблюдалось долларовое изобилие, часть которого мы связываем с поступлением в Украину «предвыборной СКВ» на электоральные расходы «претендентов».



В-четвертых, к среде, как известно, растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 февраля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке наблюдался избыток валюты, которую конвертировали в гривню как участники вторничного аукциона ОВГЗ, так и команды кандидатов в президенты.



Во-вторых, к среде растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежала обязательной продаже.



В-третьих, на межбанке наблюдался «ассортимент» настроений: до полудня преобладали продажи СКВ, а после обеда стартовали покупки доллара нерезидентами, у которых, напомним, в дебюте каждого месяца сезон репатриации дивидендов.



В-четвертых, если судить по динамике средневзвешенного курса доллара, его рынок оставался «медвежьим», что, как известно, способствует ликвидности.



В-пятых, на сессии 06 февраля как минимум, дважды появлялся регулятор с гривневыми интервенциями, пополнив свои резервы приличным объемом СКВ более $50,0 млн.