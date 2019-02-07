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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 474475476477
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 25,18 коп., на торгах четверга вошел в полосу стабильности, символически повысившись на 0,47 коп. и оказавшись на уровне 26,9594 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,31 коп., составил 26,9591 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,980/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала «нерешительность», избирая дальнейшее «направление» «движения», ограничившись расширением спреда: 26,97/27,03 UAH/USD. Впрочем, уже около 10.16 курс «американца» просел к 26,96/26,98 на доминировании продаж СКВ, а спустя 25 минут доллар консолидировался на цифре 26,94/26,96 UAH/USD, которую не покидал до 11.20.
Локальный минимум безналичной пары доллар-гривня дал возможность регулятору появиться на межбанке и провести гривневую интервенцию, выкупив с рынка до $20,0 млн. избыточной долларовой ликвидности. «Вмешательство» НБУ было основано на очевидных признаках нехватки гривни. Об этом дали понять упавшие с уровня 48 455,3 млн. грн. к отметке 39 968,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Действия НБУ «заморозили» коррекцию курса «американца», консолидировавшегося около 11.26 Киева на уровне 26,95/26,96 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и предложения.
Полдень безналичный доллар встретил на уровне 26,98/26,99 UAH/USD. Нелишне подчеркнуть, что в росте, который дал начало НБУ своей интервенцией, принимали участие покупки как нерезидентов, так и отечественных игроков межбанка, подтверждая мнение, что сезон репатриации дивидендов «варягами» «потерял свежесть». Вероятно, из-за последнего размещения ОВГЗ нашим Минфином.

В дальнейшем до 14.00 пара доллар-гривня на межбанке пребывала в диапазоне 26,97-98/26,98-99 UAH/USD, ограничившись в указанное время расширением спреда до 26,96/26,99 UAH/USD.

Ближе к финишу торгов курс безналичного «американца» понизился на опустевшем межбанке до 26,95/26,98 UAH/USD по состоянию на 15.40 Киева.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.

На цифре 26,95/26,98 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 07 февраля.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9594 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,63% с 27,6883 UAH/USD до 26,9594 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 07 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50% годовых (с 12.10 Киева – 15,75/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 07 февраля, войдя в полосу относительной стабильности, символически потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на межбанковском валютном рынке в наиболее активной части торгов отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, которые дивидендную гривню потратили на участие в минфиновском аукционе ОВГЗ 05 февраля.

Во-вторых, до полудня на межбанке наблюдалось преобладание предложения валюты со стороны агротрейдеров.

В-третьих, СКВ продавали остальные игроки, испытывающие нужду в гривне. Нацвалюты на рынке стало не хватать.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 февраля выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, рынок безналичной пары, замедлив коррекцию, начал вхождение в полосу стабильности, которая сопровождается ростом ликвидности.

Во-вторых, к четвергу растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежат обязательной продаже.

В-третьих, свою лепту в общий рост ликвидности привнес регулятор, проведя в первой половине дня гривневую интервенцию и пополнив свои резервы суммой в $20,0 млн.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:52

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,95/26,98 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о сохранении нисходящего тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки пролонгации сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 39 968,2 млн. грн. к отметке 38 776,2 млн. грн.

Эта динамика подтверждает ожидания продолжения «ползучего» снижения курса безналичного «американца» на межбанке. Если, разумеется, регулятор не станет чрезмерно поддерживать доллар.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:06

Судя по всему, эта динамика на рынке гривневой ликвидности катализировала процесс отката на рынке безналичного «американца», который выйдя около 10.04 в реальную сферу, продемонстрировал падение котировок доллара до 26,83/26,86 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:37

Однако, спустя 30 минут, на 10.35 Киева, словно не поверив в «надежность» отката, безналичная пара доллар-гривня отскочила к 26,85/26,88 UAH/USD. Мы не исключаем, что к этому причастен регулятор, аккурат в это время сутками ранее появившийся на межбанке, унося оттуда $20,0 млн. в свои закрома.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:01

Около 11.00 котировки доллара, возобновив «ползучее» снижение, оказались на отметке 26,84/26,86 UAH/USD. «Хотелось бы увидеть регулятора», - намекнул на сохранение нисходящего тренда наш консультант.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:16

К 11.13 снижение СКВ на межбанке замедлилось - котировки безналичного доллара удерживались на уровне 26,84/26,86 UAH/USD. «Гривни маловато», - констатировал наш консультант.

Дополуденная «ползучая» коррекция долларовых цен на валютном межбанке, которую была вызвана доминированием продаж СКВ, сопровождалась признаками дефицита на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 16,00/17,50% к отметке 16,50/18,00% годовых.

Эта динамика показателя пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, свидетельствовавшему о нехватке гривни.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:42

К 11.35 на валютном межбанке появились с несвойственным для них опозданием нерезиденты (точнее, их «недобитки»), которые своими покупками подняли цену доллара до 26,90/26,93 UAH/USD по состоянию на 11.40 Киева.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:15

По состоянию на 12.12 «варягам» удалось поднять цену безналичного «американца» на межбанке до 26,92/26,95 UAH/USD.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,8776 UAH/USD, потеряв 8,15 коп.

Налицо значимость лоббирования регулятором «интересов» «американца». Гривневая интервенция НБУ на торгах четверга обеспечила «сиротскую» (0,31 коп.) потерю этого индикатора. В пятницу нерезиденты и наши банки покупали доллар «без огонька».

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