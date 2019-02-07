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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:12
Вскрытие 11-го покажет. Если карибу рогами за дверь не зацепятся, может и разворот.
Хотя это и маловероятно.
US
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:45
Дядя Саша, а які прогнози по залишкам коррахунків прогнозуєте на наступний тиждень? І чи будуть нерези, на вашу думку, й далі скуповувати ОВДП?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:58
Пока доходность ОВГЗ удовлетворяет "варягов", они не уйдут с этого рынка. Кроме того, в последнее время им "понравилось" укрепление гривни, сулящее дополнительные курсовые бонусы при ежемесячной репатриации дивидендов или погашении госбумаг Минфином.
Остатки на коррсчетах - функция многих переменных от решения Минфина по госбумагам и нацбанковского рефинансирования коммбанков до щедрости компенсирующего НДС Казначейства и сезона платежней в Казну.
Понедельник покажет уровень серьезности послеобеденного курсового "залета" безналичного доллара.
US
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