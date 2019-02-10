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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:12
Вскрытие 11-го покажет. Если карибу рогами за дверь не зацепятся, может и разворот.
Хотя это и маловероятно.
US
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:45
Дядя Саша, а які прогнози по залишкам коррахунків прогнозуєте на наступний тиждень? І чи будуть нерези, на вашу думку, й далі скуповувати ОВДП?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:58
Пока доходность ОВГЗ удовлетворяет "варягов", они не уйдут с этого рынка. Кроме того, в последнее время им "понравилось" укрепление гривни, сулящее дополнительные курсовые бонусы при ежемесячной репатриации дивидендов или погашении госбумаг Минфином.
Остатки на коррсчетах - функция многих переменных от решения Минфина по госбумагам и нацбанковского рефинансирования коммбанков до щедрости компенсирующего НДС Казначейства и сезона платежней в Казну.
Понедельник покажет уровень серьезности послеобеденного курсового "залета" безналичного доллара.
US
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:05
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене нисходящего тренда на рынке гривневой ликвидности на восходящую динамику – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 38 776,2 млн. грн. к отметке 48 913,0 млн. грн.
Эта динамика подтверждает ожидания продолжения повышения курса безналичного «американца» на межбанке. Для этого, судя по всему, появилось «гривневое горючее».
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