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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:12
Вскрытие 11-го покажет. Если карибу рогами за дверь не зацепятся, может и разворот.
Хотя это и маловероятно.
US
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:45
Дядя Саша, а які прогнози по залишкам коррахунків прогнозуєте на наступний тиждень? І чи будуть нерези, на вашу думку, й далі скуповувати ОВДП?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:58
Пока доходность ОВГЗ удовлетворяет "варягов", они не уйдут с этого рынка. Кроме того, в последнее время им "понравилось" укрепление гривни, сулящее дополнительные курсовые бонусы при ежемесячной репатриации дивидендов или погашении госбумаг Минфином.
Остатки на коррсчетах - функция многих переменных от решения Минфина по госбумагам и нацбанковского рефинансирования коммбанков до щедрости компенсирующего НДС Казначейства и сезона платежней в Казну.
Понедельник покажет уровень серьезности послеобеденного курсового "залета" безналичного доллара.
US
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:05
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене нисходящего тренда на рынке гривневой ликвидности на восходящую динамику – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 38 776,2 млн. грн. к отметке 48 913,0 млн. грн.
Эта динамика подтверждает ожидания продолжения повышения курса безналичного «американца» на межбанке. Для этого, судя по всему, появилось «гривневое горючее».
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:13
Меж тем, около 10.10, выйдя в реальную сферу, безналичная пара доллар-гривня, вопреки росту гривневого изобилия, заметно понизилась, оказавшись на отметке 27,06/27,11 UAH/USD.
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:28
К 10.26 котировки «зеленого» безнала пролонгировали свою неспешную коррекцию, консолидировавшись на указанное время на цифре 27,06/27,09 UAH/USD.
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:54
Однако, спустя 23 минуты, на 10.49 Киева концепция на межбанке поменялась – там стартовал рост безналичной пары доллара гривня. Около 10.50 доллар уже пребывал на отметке 27,10/27,12 UAH/USD.
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:17
На 11.14 Киева. охота расти у безналичной пары доллар-гривня пропала, она закрепилась на отметке 27,10/27,12 UAH/USD. Рискнем предположить попытку «обживания» безналичным «американцем» новых, более приподнятых с прошлой недели, отметок.
Дополуденная попытка безналичного «американца» закрепиться на более высоких отметках, сопровождалась признаками заметного расширения гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo упали с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,00/17,00% годовых.
Эта динамика показателя пребывает в гармонии с ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, свидетельствовавшему об аналогичном тренде.
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:42
К 11.40 рынок безналичного доллара, похоже, попал в ловушку трудного выбора, пытаясь определить красивый он или умный. Эти сложности привели рынок к откату до 27,04/27,06 UAH/USD.
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