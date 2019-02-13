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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лют, 2019 13:06
Наконец, около 13.03 котировки безналичного «американца» все еще не покинули отметку 27,10/27,12 UAH/USD, сопровождаясь затухающей перед перерывом на обед торговой активностью.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 16:03
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 5,02 коп., на торгах в среду понизился на 8,53 коп., оказавшись на уровне 27,0928 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив заметные 9,98 коп., составил 27,0904 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 13 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,07/27,11 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала очень медленное снижение, буквально по копейке теряя каждые полчаса. Коррекция сопровождалась сжатием спреда и относительным равновесием покупок и продаж «американца».
В подобной, очень осторожной манере, без участия регулятора, пара доллар-гривня на межбанке опустилась к 27,055/27,075 UAH/USD по состоянию на 11.25 Киева.
С этого момента стартовали покупки «американца», повторяя сюжет предыдущей сессии, а также хроники пятничных торгов.
К 11.38 доллар вырос до 27,07/27,09, а спустя 11 минут уже пребывал на отметке 27,090/27,115 UAH/USD.
Полдень безналичная пара доллар-гривня встретила на цифре 27,10/27,12 UAH/USD, которую не покидала до 13.30 Киева.
Полагаем, к среде на валютном межбанке сложилась ситуация, затрудняющая выбор рынком доллара направление своего движения. С одной стороны в этот день недели заметно повышается приток внешнеторговой валютной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже (это наблюдалось, в сопровождении «ползучего» отката курса «американца» до 11.25). С другой стороны участникам требовалось «пристроить» изрядную гривневую ликвидность, которая осталась после не очень удачного минфиновского аукциона во вторник, на котором удалось разместить ОВГЗ лишь на 3,45 млрд. грн., не участвовавшая в аукционе гривня направилась на межбанк. Это подтверждается снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, заметно выросших накануне, с уровня 57 112,1 млн. грн. к отметке 56 656,5 млн. грн.
Выход на межбанк валютных спекулянтов около 11.20 оказался детонатором роста: держатели СКВ начали «придерживать» ее, дожидаясь более высокого курса, а покупатели сохраняли агрессивный спрос.
Судя по всему, цена 27,10/27,13 UAH/USD, установившаяся на рынке около полудня, устроила и покупателей и продавцов валюты, прекративших «придержку» СКВ. Торговая активность выросла, котировки доллара немного понизились (27,10/27,12 UAH/USD), оставаясь неизменными до 13.30.
С этого момента ряды покупателей поредели, а доллар растянул спред до уровня 27,10/27,13 UAH/USD.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.
На цифре 27,10/27,13 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 13 февраля.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0928 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,15% с 27,6883 UAH/USD до 27,0928 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 13 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 13 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, 12-го Минфин проводил очередной аукцион по размещению ОВГЗ, результаты которого оказались скромными, а не принявшая участие в мероприятии гривня «мигрировала» на валютный межбанк.
Во-вторых, выросший приток внешнеторговой выручки требовалось частично продать на межбанке, и экспортеры, в расчете на выход валютных спекулянтов, ставший «нехорошей» традицией рынка, придерживали СКВ до момента, пока агрессивный спрос не поднял цену доллара до устраивавшего продавцов уровня.
В-третьих, подобно экспортерам, не торопились с реализацией поступившей из офшоров в Украину «предвыборной» валюты на текущие расходы команд кандидатов в президенты.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 февраля повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, заметно выросла гривневая ликвидность, излишки которой конвертировали в более надежную валюту.
Во-вторых, к среде растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 09:56
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,100/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки некоторого сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн.
Есть вероятность незначительного ослабления давления гривневой ликвидности на курс безналичного доллара.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:11
Действительно, первые реальные сделки по безналичному «американцу» показали снижение: 27,08/27,13 UAH/USD по состоянию на 10.09. Однако, помнится, что-то подобное в это же время происходило в среду, завершившись ростом средневзвешенного курса СКВ на 8,53 коп. Так что расслабляться пока не стоит.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:27
К 10.25 котировки безналичного доллара сузили спред, пользуясь ситуативным балансом спроса и предложения: 27,09/27,12 UAH/USD.
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