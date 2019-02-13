Додано: Сер 13 лют, 2019 16:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 5,02 коп., на торгах в среду понизился на 8,53 коп., оказавшись на уровне 27,0928 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив заметные 9,98 коп., составил 27,0904 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 13 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,07/27,11 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала очень медленное снижение, буквально по копейке теряя каждые полчаса. Коррекция сопровождалась сжатием спреда и относительным равновесием покупок и продаж «американца».

В подобной, очень осторожной манере, без участия регулятора, пара доллар-гривня на межбанке опустилась к 27,055/27,075 UAH/USD по состоянию на 11.25 Киева.

С этого момента стартовали покупки «американца», повторяя сюжет предыдущей сессии, а также хроники пятничных торгов.

К 11.38 доллар вырос до 27,07/27,09, а спустя 11 минут уже пребывал на отметке 27,090/27,115 UAH/USD.



Полдень безналичная пара доллар-гривня встретила на цифре 27,10/27,12 UAH/USD, которую не покидала до 13.30 Киева.



Полагаем, к среде на валютном межбанке сложилась ситуация, затрудняющая выбор рынком доллара направление своего движения. С одной стороны в этот день недели заметно повышается приток внешнеторговой валютной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже (это наблюдалось, в сопровождении «ползучего» отката курса «американца» до 11.25). С другой стороны участникам требовалось «пристроить» изрядную гривневую ликвидность, которая осталась после не очень удачного минфиновского аукциона во вторник, на котором удалось разместить ОВГЗ лишь на 3,45 млрд. грн., не участвовавшая в аукционе гривня направилась на межбанк. Это подтверждается снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, заметно выросших накануне, с уровня 57 112,1 млн. грн. к отметке 56 656,5 млн. грн.



Выход на межбанк валютных спекулянтов около 11.20 оказался детонатором роста: держатели СКВ начали «придерживать» ее, дожидаясь более высокого курса, а покупатели сохраняли агрессивный спрос.



Судя по всему, цена 27,10/27,13 UAH/USD, установившаяся на рынке около полудня, устроила и покупателей и продавцов валюты, прекративших «придержку» СКВ. Торговая активность выросла, котировки доллара немного понизились (27,10/27,12 UAH/USD), оставаясь неизменными до 13.30.



С этого момента ряды покупателей поредели, а доллар растянул спред до уровня 27,10/27,13 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,10/27,13 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 13 февраля.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0928 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,15% с 27,6883 UAH/USD до 27,0928 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 13 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, 12-го Минфин проводил очередной аукцион по размещению ОВГЗ, результаты которого оказались скромными, а не принявшая участие в мероприятии гривня «мигрировала» на валютный межбанк.



Во-вторых, выросший приток внешнеторговой выручки требовалось частично продать на межбанке, и экспортеры, в расчете на выход валютных спекулянтов, ставший «нехорошей» традицией рынка, придерживали СКВ до момента, пока агрессивный спрос не поднял цену доллара до устраивавшего продавцов уровня.



В-третьих, подобно экспортерам, не торопились с реализацией поступившей из офшоров в Украину «предвыборной» валюты на текущие расходы команд кандидатов в президенты.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 февраля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, заметно выросла гривневая ликвидность, излишки которой конвертировали в более надежную валюту.



Во-вторых, к среде растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже.



