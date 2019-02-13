Пополудни, на 12.20 курс безналичного доллара поднялся к цифре 27,19/27,22 UAH/USD
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1360 UAH/USD, прибавив 4,56 коп.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:21
Пополудни, на 12.20 курс безналичного доллара поднялся к цифре 27,19/27,22 UAH/USD
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1360 UAH/USD, прибавив 4,56 коп.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:03
Наконец, около 13.00 котировки безналичного «американца» понизились к отметке 27,18/27,20 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения. Это свидетельствует о том, что экспортеры, придерживавшие валюту, дождались своего часа, инициировав продажи доллара и просадив его курс.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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