Додано: Чет 14 лют, 2019 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 8,53 коп., на торгах четверга понизился на 6,72 коп., оказавшись на уровне 27,1600 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 4,56 коп., составил 27,1360 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,110/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.07 на цифре 27,08/27,13 UAH/USD.



Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,09/27,12 UAH/USD, которую не покидала до 11.07 Киева. В указанный час маржа котировок «американца» стала еще уже (27,09/27,11 UAH/USD), и словно ожидая этого «сигнала» на рынок вышли агрессивно настроенные покупатели СКВ.

Собственно, с 08 февраля эти «визиты» «валютных хулиганов», пытавшихся «качнуть» отечественный валютный рынок, стали регулярными. Спрос со стороны этих «злоумышленников» был низколиквидным, однако присутствовавшие на рынке экспортеры с этого момента стали более «жестче» «придерживать» валюту, обеспечивая ее динамичное подорожание отсутствием продаж.



К 11.32 «американец» на межбанке вырос до 27,13/27,17, а подключившиеся к спекулянтам со своим спросом нерезиденты подняли цену СКВ около 11.55 Киева до 27,16/27,19 UAH/USD.



Восходящий тренд пары доллар-гривня сохранился до 12.20, подняв курс до 27,19/27,22 UAH/USD, и на этой отметке в игру вступили экспортеры, начав продажи. Это понизило цену СКВ до 27,18/27,20 UAH/USD по состоянию на 12.55 Киева.



После 13.50 продажи доллара прекратились, оставив межбанк на «попечении» спекулянтов, которые не оставили свои попытки раскачать рынок, сопровождаемые ростом цен «американца». Вначале до 27,20/27,24, а спустя час, на 15.00 Киева отметке 27,220/27,265 UAH/USD, сопровождаясь нулевой, по сути, ликвидностью на фоне уже опустевшего рынка.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,220/27,265 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 14 февраля.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1600 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,91% с 27,6883 UAH/USD до 27,1600 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 14 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 февраля, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в четверг попытки спекулянтов раскачать рынок стали более агрессивными, подтверждая гипотезу о намерении определенных политических си дестабилизировать ситуацию на валютном межбанке, вызвав аналогичную нестабильность на рынке наличных. Это подтверждается сохранением игры на повышение после уходы с рынка продавцов СКВ.



Во-вторых, в определенные моменты сессии валютного межбанка интересы экспортеров, получивших к этому дню недели объемную внешнеторговую выручку, и валютных спекулянтов совпадали: субъектам внешнеторговой деятельности хотелось продать 50% экспортной валюты подороже.



В-третьих, получившие из офшоров СКВ команды претендентов на президентский пост также стремились выручить за эту валюту большие объемы гривни.



В-четвертых, не исключено, что безналичная пара доллар-гривня, пребывавшая в «медвежьем» тренде с 26 января по 08 февраля и потерявшая по средневзвешенному курсу 3,30%, пыталась «восстановить справедливую цену» доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, несмотря на заметный рост притока внешнеторговой выручки, экспортеры правдами и неправдами старались ее «придержать» в расчете на сохранение «бычьего» тренда пары доллар-гривня.



Во-вторых, рынок безналичного доллара стал более «бычьим», что, как известно, не лучшим образом сказывается на ликвидности.



В-третьих, к четвергу продолжалось сжатие гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн., немного ограничивая покупки СКВ.

