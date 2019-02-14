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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 479480481482
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:21

Пополудни, на 12.20 курс безналичного доллара поднялся к цифре 27,19/27,22 UAH/USD

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1360 UAH/USD, прибавив 4,56 коп.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:03

Наконец, около 13.00 котировки безналичного «американца» понизились к отметке 27,18/27,20 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения. Это свидетельствует о том, что экспортеры, придерживавшие валюту, дождались своего часа, инициировав продажи доллара и просадив его курс.

В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 8,53 коп., на торгах четверга понизился на 6,72 коп., оказавшись на уровне 27,1600 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 4,56 коп., составил 27,1360 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,110/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.07 на цифре 27,08/27,13 UAH/USD.

Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,09/27,12 UAH/USD, которую не покидала до 11.07 Киева. В указанный час маржа котировок «американца» стала еще уже (27,09/27,11 UAH/USD), и словно ожидая этого «сигнала» на рынок вышли агрессивно настроенные покупатели СКВ.
Собственно, с 08 февраля эти «визиты» «валютных хулиганов», пытавшихся «качнуть» отечественный валютный рынок, стали регулярными. Спрос со стороны этих «злоумышленников» был низколиквидным, однако присутствовавшие на рынке экспортеры с этого момента стали более «жестче» «придерживать» валюту, обеспечивая ее динамичное подорожание отсутствием продаж.

К 11.32 «американец» на межбанке вырос до 27,13/27,17, а подключившиеся к спекулянтам со своим спросом нерезиденты подняли цену СКВ около 11.55 Киева до 27,16/27,19 UAH/USD.

Восходящий тренд пары доллар-гривня сохранился до 12.20, подняв курс до 27,19/27,22 UAH/USD, и на этой отметке в игру вступили экспортеры, начав продажи. Это понизило цену СКВ до 27,18/27,20 UAH/USD по состоянию на 12.55 Киева.

После 13.50 продажи доллара прекратились, оставив межбанк на «попечении» спекулянтов, которые не оставили свои попытки раскачать рынок, сопровождаемые ростом цен «американца». Вначале до 27,20/27,24, а спустя час, на 15.00 Киева отметке 27,220/27,265 UAH/USD, сопровождаясь нулевой, по сути, ликвидностью на фоне уже опустевшего рынка.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.

На цифре 27,220/27,265 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 14 февраля.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1600 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,91% с 27,6883 UAH/USD до 27,1600 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 14 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 14 февраля, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, в четверг попытки спекулянтов раскачать рынок стали более агрессивными, подтверждая гипотезу о намерении определенных политических си дестабилизировать ситуацию на валютном межбанке, вызвав аналогичную нестабильность на рынке наличных. Это подтверждается сохранением игры на повышение после уходы с рынка продавцов СКВ.

Во-вторых, в определенные моменты сессии валютного межбанка интересы экспортеров, получивших к этому дню недели объемную внешнеторговую выручку, и валютных спекулянтов совпадали: субъектам внешнеторговой деятельности хотелось продать 50% экспортной валюты подороже.

В-третьих, получившие из офшоров СКВ команды претендентов на президентский пост также стремились выручить за эту валюту большие объемы гривни.

В-четвертых, не исключено, что безналичная пара доллар-гривня, пребывавшая в «медвежьем» тренде с 26 января по 08 февраля и потерявшая по средневзвешенному курсу 3,30%, пыталась «восстановить справедливую цену» доллара.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 февраля понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, несмотря на заметный рост притока внешнеторговой выручки, экспортеры правдами и неправдами старались ее «придержать» в расчете на сохранение «бычьего» тренда пары доллар-гривня.

Во-вторых, рынок безналичного доллара стал более «бычьим», что, как известно, не лучшим образом сказывается на ликвидности.

В-третьих, к четвергу продолжалось сжатие гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн., немного ограничивая покупки СКВ.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:57

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 684,9 млн. грн. к отметке 57 963,7 млн. грн.

Эта динамика играет на стороне «зеленых быков», которые в пятницу наверняка сохранят свое доминирование на межбанке.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:07

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.05 понизились к 27,21/27,23 UAH/USD. Впрочем, на предыдущих торгах «зеленая» сессия тоже начиналась в «миноре», а завершилась «во здравие»».
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:33

Подтверждая эту «теорию», котировки доллара дернулись вверх, однако быстро «устали», а появившиеся продавцы сузили спред курса «американца» до 27,23/27,24 UAH/USD по состоянию на 10.33 Киева, выровняв рынок в равновесие покупок и продаж.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:46

По состоянию на 10.43 котировки безналичного доллара понизились к 27,22/27,23 UAH/USD, индицируя ситуативную потерю интереса к росту. Однако, памятуя сюжет предыдущих торгов, мы бы не рекомендовали расслабляться.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:20

Действительно, уже около 11.14 курс доллара возобновил рост, поднявшись к этому часу до 27,24/27,26 UAH/USD на фоне упавшей активности продавцов валюты.

Мучительные выборы безналичной пары доллар-гривня направления своего движения сопровождались признаками расширения гривневой ликвидности, где ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 16,00/17,00% к отметке 15,75/17,00% годовых.

Эта динамика пребывала в гармонии с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:41

К 11.37 котировки безналичного доллара нехотя просели к 27,23/27,25 UAH/USD, сопровождаясь более активным участием в сессии продавцов. На вопрос автора о «валютных хулиганах» наш консультант ответил кратко: «Пятница…»
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