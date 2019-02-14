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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:54

Наконец, около 12.51 на фоне не тронувшихся с отметки 27,21/27,23 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.

В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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