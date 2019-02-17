Наконец, около 12.51 на фоне не тронувшихся с отметки 27,21/27,23 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:54
Наконец, около 12.51 на фоне не тронувшихся с отметки 27,21/27,23 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:54
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 6,72 коп., на торгах пятницу понизился на 8,79 коп., оказавшись на уровне 27,2479 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 15-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 11,47 коп., составил 27,2507 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 15 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.05 на цифре 27,21/27,23 UAH/USD.
Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,23/27,24 UAH/USD, откатившись после неудачной попытки отскока. Рост свели на нет появившиеся системные продавцы СКВ, вернув курс доллара около 10.28 Киева на указанный уровень и сбалансировав рынок.
Активность продаж нарастала, и к 10.43 доллар понизили до 27,22/27,23. Вскоре эти локальные низы были выкуплены, подняв курс «американца» по состоянию на 11.10 к цифре 27,24/27,26 UAH/USD. Судя по всему, на этой отметке прошло изрядное количество сделок, что отразилось на вышеупомянутом справочном курсе СКВ.
Вероятней всего, что основными драйверами подорожания доллара в течение наиболее активной фазы торгов стал заметный рост гривневой ликвидности (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 55 684,9 млн. грн. к отметке 57 963,7 млн. грн.), преддверие выходных, которые комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе, а также стремление завершить свои проекты, не откладывая их на понедельник, когда Америка будет выходной (День президента), обрекая наш межбанк на торговлю СКВ в режиме непопулярного у нас валютирования tom или «завтра».
С полудня торговая активность на межбанке начала снижаться, сопровождаясь коррецией «американца». На обеденный перерыв рынок ушел на фоне курса 27,21/27,23 UAH/USD.
После обеда единичные покупки СКВ вернули пару доллар-гривня в восходящий тренд: около 14.00 доллар был на уровне 27,215/27,240, а спустя час – на цифре 27,220/27,245 UAH/USD.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.
На цифре 27,220/27,245 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 15 февраля.
Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2479 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,59% с 27,6883 UAH/USD до 27,2479 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 15 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,00% годовых (с 12.13 Киева – 15,75/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 15 февраля, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, к пятнице заметно выросла гривневая ликвидность, давая игрокам больше возможностей приобретать СКВ на межбанке. Кроме того, расширение рынка гривневого ресурса позволяло экспортерам не выходить на рынок с «необязательными» продажами СКВ ради нацвалюты на текущие расходы.
Во вторых, в последний рабочий день недели заметно падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа.
В-третьих, игроки не стали откладывать приобретением СКВ на понедельник, поскольку в этот день в США выходной (Америка отмечает День президента).
В-четвертых, накануне значительная часть игроков стремится войти в доллар, обезопасив свои активы и обеспечив себе спокойный отдых.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 февраля понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, несмотря на заметное расширение гривневой ликвидности, предложение СКВ на межбанке из-за снижения притока внешнеторговой выручки было достаточно скромным, и цена его выросла.
Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность исключала дополнительные продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты.
В-третьих, рынок безналичного доллара оставался «бычьим», что, как известно, не лучшим образом сказывается на ликвидности.
В-четвертых, как и накануне, в сессии 15-го не принимал участие регулятор со своими интервенциями.
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:51
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,22/27,25 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку в понедельник США выходные (Америка отмечает День президентов), на торгах валютного межбанка будет работаться доллар в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:04
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.02 понизились к 27,15/27,20 UAH/USD tom.
Впрочем, на предыдущих торгах «зеленая» сессия тоже начиналась в «миноре», а завершилась «во здравие». Повышением средневзвешенного курса доллара на 8,79 коп.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:20
Подтверждая это опасение, котировки «завтрашнего» доллара около 10.18 подтянулись вверх до 27,19/27,23 UAH/USD tom на фоне низколиквидных торгов.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:47
К 10.44 на валютном межбанке выросла активность продавцов «завтрашней» СКВ, заставив доллар вернуться к снижению: 27,17/27,193 UAH/USD tom;.
На межбанке у доллара снова муки выбора: красивый он или умный?
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:03
Около 11.01 на рынке появился регулятор, инициировав скупки «завтрашнего» доллара по 27,18 UAH/USD, на это время рыночный курс доллара составляет 27,18/27,19 UAH/USD tom.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:30
Несмотря на усилия регулятора, котировки доллара к 10.28 понизились на межбанке до 27,180/27,185 UAH/USD tom.
Подтверждая наличие проблем с гривневой ликвидностью, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 15,75/17,00% к отметке 16,25/17,00% годовых.
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