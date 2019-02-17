Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:54

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 6,72 коп., на торгах пятницу понизился на 8,79 коп., оказавшись на уровне 27,2479 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 15-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 11,47 коп., составил 27,2507 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 15 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.05 на цифре 27,21/27,23 UAH/USD.



Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,23/27,24 UAH/USD, откатившись после неудачной попытки отскока. Рост свели на нет появившиеся системные продавцы СКВ, вернув курс доллара около 10.28 Киева на указанный уровень и сбалансировав рынок.

Активность продаж нарастала, и к 10.43 доллар понизили до 27,22/27,23. Вскоре эти локальные низы были выкуплены, подняв курс «американца» по состоянию на 11.10 к цифре 27,24/27,26 UAH/USD. Судя по всему, на этой отметке прошло изрядное количество сделок, что отразилось на вышеупомянутом справочном курсе СКВ.



Вероятней всего, что основными драйверами подорожания доллара в течение наиболее активной фазы торгов стал заметный рост гривневой ликвидности (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 55 684,9 млн. грн. к отметке 57 963,7 млн. грн.), преддверие выходных, которые комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе, а также стремление завершить свои проекты, не откладывая их на понедельник, когда Америка будет выходной (День президента), обрекая наш межбанк на торговлю СКВ в режиме непопулярного у нас валютирования tom или «завтра».



С полудня торговая активность на межбанке начала снижаться, сопровождаясь коррецией «американца». На обеденный перерыв рынок ушел на фоне курса 27,21/27,23 UAH/USD.



После обеда единичные покупки СКВ вернули пару доллар-гривня в восходящий тренд: около 14.00 доллар был на уровне 27,215/27,240, а спустя час – на цифре 27,220/27,245 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,220/27,245 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 15 февраля.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2479 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,59% с 27,6883 UAH/USD до 27,2479 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 15 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,00% годовых (с 12.13 Киева – 15,75/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 февраля, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, к пятнице заметно выросла гривневая ликвидность, давая игрокам больше возможностей приобретать СКВ на межбанке. Кроме того, расширение рынка гривневого ресурса позволяло экспортерам не выходить на рынок с «необязательными» продажами СКВ ради нацвалюты на текущие расходы.



Во вторых, в последний рабочий день недели заметно падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа.



В-третьих, игроки не стали откладывать приобретением СКВ на понедельник, поскольку в этот день в США выходной (Америка отмечает День президента).



В-четвертых, накануне значительная часть игроков стремится войти в доллар, обезопасив свои активы и обеспечив себе спокойный отдых.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, несмотря на заметное расширение гривневой ликвидности, предложение СКВ на межбанке из-за снижения притока внешнеторговой выручки было достаточно скромным, и цена его выросла.



Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность исключала дополнительные продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты.



В-третьих, рынок безналичного доллара оставался «бычьим», что, как известно, не лучшим образом сказывается на ликвидности.



В-четвертых, как и накануне, в сессии 15-го не принимал участие регулятор со своими интервенциями.

