Додано: Пон 18 лют, 2019 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 8,79 коп., на торгах понедельника повысился на 6,20 коп., оказавшись на уровне 27,1859 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,13 коп., составил 27,1894 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 18 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Ввиду выходного дня в США (18-го Америка отмечает День президентов), в понедельник у нас работался на межбанке доллар в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.02 на цифре 27,15/27,20 UAH/USD tom.



Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,19/27,23 UAH/USD tom. Новая волна продаж около 10.44 возобновила нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня, уронив ее к 27,17/27,19 UAH/USD tom и не оставив это без внимания НБУ. Регулятор появился на рынке, инициировав выкуп лишней (по его мнению) долларовой ликвидности с платформы Matching по 27,18 UAH/USD. Вмешательство Нацбанка немного (до 27,18/27,19 UAH/USD tom) приподняло текущие цены СКВ.

Спустя час, на 12.06 Киева рынок «завтрашнего» доллара, успокоившись, стал сбалансированным и сузил спред до 27,180/27,185 UAH/USD tom.



Торги безналичным долларом 18-го проходили на «тонком» (низколиквидном) рынке в условиях отсутствия спроса на валюту, которая поступит на счета покупателей лишь спустя сутки. Кроме того, импортеров удерживало от приобретения доллара невозможность перечисления валюты зарубежным партнерам из-за выходного дня в США.

Наконец, Украина была накануне изрядного объема фискальных платежей (19-го бизнесу надо было уплатить 8 видов налогов), вынуждая игроков межбанка аккумулировать гривню, не тратя ее на «завтрашний» доллар.



Тем временем о рисках сжатия гривневой ликвидности дали понять упавшие с уровня 57 963,7 млн. грн. к отметке 56 912,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также выросшие с уровня 15,75/17,00% к отметке 16,25/17,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам яovernight рынка Depo.



На обеденный перерыв межбанк ушел после 13.00 на фоне инициировавшего расширение маржу «американца»; 27,18/27,19 UAH/USD tom. Это настроение сохранилось в дальнейшем – по состоянию на 15.00 доллар пребывал на уровне 27,170/27,185, спустя полчаса спред безналичной пары доллар-гривня стал еще шире: 27,17/27,19 UAH/USD tom.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,17/27,19 UAH/USD tom завершилась сессия валютного межбанка 18 февраля.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1859 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,81% с 27,6883 UAH/USD до 27,1859 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 18 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,25/17,00% годовых (с 12.13 Киева – 16,25/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке был дефицит покупателей СКВ валютированием «завтра» - доллар поступили бы с суточным лагом, а, кроме того, из-за выходного дня в США перечислять их 18-го все равно не было возможности.



Во-вторых, во вторник бизнесу предстояло уплатить в Казну налоги 8 видов. Это требовало аккумулирование гривни, исключая ее «транжирство» на «завтрашний» доллар.



В-третьих, на предыдущих трех сессиях безналичный доллар вырос в цене по средневзвешенному курсу с уровня 27,0075 к отметке 27,2479 UAH/USD, заставляя игроков задуматься о фиксации прибыли и коррекции.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в понедельник работался доллар валютированием tom, в непопулярном у нас режиме валютирования.



Во-вторых, покупатели-импортеры не стали приобретать «завтрашнюю» СКВ из-за невозможности ее перечисления на счета зарубежных партнеров.



В-третьих, рынок 18-го был очень низколиквидным, и принявший участие в сессии регулятор выкупил незначительный (от $15,0 млн.) объем СКВ-ликвидности.



В-четвертых, дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью сделок («синдром понедельника»).

