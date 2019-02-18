Додано: Вів 19 лют, 2019 16:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 6,20 коп., на торгах вторника замедлил укрепление, приподнявшись на 1,26 коп. до уровня 27,1733 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 1,50 коп., составил 27,1744 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,175/27,195 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 09.55 на цифре 27,15/27,19¸а спустя 40 минут доллар, начав сужение спреда, консолидировался на цифре 27,15/27,19 UAH/USD.



Очень скоро темп коррекции упал, локальные низы были выкуплены, а СКВ приподнялась по состоянию на 10.52 до 27,18/27,19 UAH/USD.



Как и ожидалось, на вторничной сессии межбанка наблюдалось упорное противостояния двух оппонирующих друг другу курсо- и трендоформирующих факторов.



Во-первых, из-за длинных выходных в США (Америка 18-го отмечала День президентов), приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров упал, формируя на межбанке нехватку предложения валюты.

Во-вторых, 19-го «большой фискальный день» - бизнесу предстояло уплатить в Казну 8 видов налогов, из-за чего резко вырос спрос на гривню.



Последней было явно недостаточно, о чем дали понять упавшие с уровня 56 912,6 млн. грн. к отметке 53 972,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Сжатие гривневой ликвидности подтвердили выросшие с уровня 16,25/17,00% к отметке 16,50/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Борьба «быков» и «медведей» на валютном межбанке продолжалась с переменным успехом до 11.22 Киева, сопровождаясь относительной стабильностью пары доллар-гривня, не покидавшей ценовой диапазон 27,165-175/27,185-190 UAH/USD.



Наконец с 11.22 чаша весов начала склоняться в сторону «медведей». Доллар вначале понизился до 27,17/27,18, а к 11.51 оказался на уровне 27,170/27,175 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк около 13.07 ушел на фоне более низких цен: 27,165/27,175 UAH/USD.



К 14.00 безналичная пара доллар-гривня растянула спред до 27,16/27,18, а спустя час на фоне спада торговой активности доллар понизился до 27,145/27,170 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,145/27,170 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 10 февраля.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1733 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,86% с 27,6883 UAH/USD до 27,1733 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 19 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,50% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 февраля, сохранив, хотя и замедлив «медвежий» тренд, немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке гривневого ресурса наблюдался ажиотажный спрос на гривню, которая требовалась для уплаты налогов. Нехватка нацвалюты заставляла игроков межбанка продавать СКВ из своих запасов, формируя преобладание оферов доллара.



Во-вторых, поскольку наблюдалась нехватка гривни, приобретать доллар на межбанке было не за что и некому – сезон репатриации дивидендов миновал, а время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило.



В-третьих, очевидное замедление коррекции курса доллара на межбанке связано с падением притока экспортной выручки из-за рубежа из-за длинных выходных в США.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 февраля немного выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, во вторник работался доллар валютированием tod или «сегодня», в более популярном, чем накануне, режиме валютирования.



Во-вторых, из-за нехватки гривни часть экспортеров была вынуждена продавать СКВ на межбанке, формируя там «медвежий» тренд пары доллар-гривня, что, как известно, способствует ликвидности.



В-третьих, тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью сделок) по известным причинам снята с повестки дня.



В-четвертых, ликвидность, несмотря на вышеперечисленные позитивные факторы, оставалась на низком уровне с одной стороны по причине падения поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа, с другой, в связи с дефицитом гривневого ресурса.