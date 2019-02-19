Наконец, около 13.08 на фоне не тронувшихся с отметки 27,165/27,175 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:10
Наконец, около 13.08 на фоне не тронувшихся с отметки 27,165/27,175 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:01
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 6,20 коп., на торгах вторника замедлил укрепление, приподнявшись на 1,26 коп. до уровня 27,1733 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 1,50 коп., составил 27,1744 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,175/27,195 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 09.55 на цифре 27,15/27,19¸а спустя 40 минут доллар, начав сужение спреда, консолидировался на цифре 27,15/27,19 UAH/USD.
Очень скоро темп коррекции упал, локальные низы были выкуплены, а СКВ приподнялась по состоянию на 10.52 до 27,18/27,19 UAH/USD.
Как и ожидалось, на вторничной сессии межбанка наблюдалось упорное противостояния двух оппонирующих друг другу курсо- и трендоформирующих факторов.
Во-первых, из-за длинных выходных в США (Америка 18-го отмечала День президентов), приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров упал, формируя на межбанке нехватку предложения валюты.
Во-вторых, 19-го «большой фискальный день» - бизнесу предстояло уплатить в Казну 8 видов налогов, из-за чего резко вырос спрос на гривню.
Последней было явно недостаточно, о чем дали понять упавшие с уровня 56 912,6 млн. грн. к отметке 53 972,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Сжатие гривневой ликвидности подтвердили выросшие с уровня 16,25/17,00% к отметке 16,50/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Борьба «быков» и «медведей» на валютном межбанке продолжалась с переменным успехом до 11.22 Киева, сопровождаясь относительной стабильностью пары доллар-гривня, не покидавшей ценовой диапазон 27,165-175/27,185-190 UAH/USD.
Наконец с 11.22 чаша весов начала склоняться в сторону «медведей». Доллар вначале понизился до 27,17/27,18, а к 11.51 оказался на уровне 27,170/27,175 UAH/USD.
На обеденный перерыв межбанк около 13.07 ушел на фоне более низких цен: 27,165/27,175 UAH/USD.
К 14.00 безналичная пара доллар-гривня растянула спред до 27,16/27,18, а спустя час на фоне спада торговой активности доллар понизился до 27,145/27,170 UAH/USD.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.
На цифре 27,145/27,170 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 10 февраля.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1733 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,86% с 27,6883 UAH/USD до 27,1733 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 19 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,50% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 17 февраля, сохранив, хотя и замедлив «медвежий» тренд, немного потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке гривневого ресурса наблюдался ажиотажный спрос на гривню, которая требовалась для уплаты налогов. Нехватка нацвалюты заставляла игроков межбанка продавать СКВ из своих запасов, формируя преобладание оферов доллара.
Во-вторых, поскольку наблюдалась нехватка гривни, приобретать доллар на межбанке было не за что и некому – сезон репатриации дивидендов миновал, а время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило.
В-третьих, очевидное замедление коррекции курса доллара на межбанке связано с падением притока экспортной выручки из-за рубежа из-за длинных выходных в США.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 февраля немного выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, во вторник работался доллар валютированием tod или «сегодня», в более популярном, чем накануне, режиме валютирования.
Во-вторых, из-за нехватки гривни часть экспортеров была вынуждена продавать СКВ на межбанке, формируя там «медвежий» тренд пары доллар-гривня, что, как известно, способствует ликвидности.
В-третьих, тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью сделок) по известным причинам снята с повестки дня.
В-четвертых, регулятор выкупал «лишние» доллары по 27,17 UAH/USD, пополнив резервы на $10,0 млн. и немного нарастив гривневую ликвидность на рынке.
В-пятых, ликвидность, несмотря на вышеперечисленные позитивные факторы, оставалась на низком уровне с одной стороны по причине падения поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа, с другой, в связи с дефицитом гривневого ресурса.
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:57
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,15/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 972,2 млн. грн. к отметке 52 711,2 млн. грн.
Полагаю, это «аргумент» в пользу ожидания сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей».
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:02
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.00 понизились к 27,10/27,13 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:20
К 10.18, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,08/27,09 UAH/USD на фоне некоторого преобладания продаж «американца».
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:06
До 11.02 котировки безналичного «американца» не покидали отметку 27,08/27,09 UAH/USD. Коррекция взяла тайм-аут на фоне появившихся покупок СКВ, выровнявших рынок.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:23
По состоянию на 11.16 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривня позволила игрокам межбанка сохранить действующие цены СКВ на отметке 27,08/27,09 UAH/USD. Двойная порция притока внешнеторговой выручки из-за рубежа ситуативно компенсировалась гривней (1,5 млрд.) от погашения ОВГЗ Минфином.
Дополуденная коррекция курса безналичного «американца», сменившаяся сбалансированной торговлей, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые просели с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,25/17,00% годовых.
Эта динамика противоречит снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных коррсчетах НБУ.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:16
Около 12.09 на валютном межбанке котировки доллара продемонстрировали робкое снижение (27,075/27,085 UAH/USD), сопровождаясь сохраненным равновесием спроса и предложения. Налицо скромные признаки трудной победы «зеленых медведей».
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,0933 UAH/USD, потеряв 8,11 коп.
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:21
Наконец, около 13.18 на фоне просевшего к отметке 27,065/27,075 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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