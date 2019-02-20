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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:17
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 711,2 млн. грн. к отметке 52 118,2 млн. грн.
Полагаю, это «аргумент» в пользу ожидания сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей».
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.15 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:28
К 10.26, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,00/27,02 UAH/USD на фоне некоторого крена рынка в сторону стабильности.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:57
Около 10.55 «американец» на межбанке опустился к 26,98/27,00 UAH/USD. Обороты «нормальные», со слов непосредственных участников, «танцуют все», сложно выделить «солистов» отката.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 11:21
К 11.12 котировки безналичного доллара под давлением преобладающих продаж понизились к 26,97/26,99 UAH/USD. Эксперты обращают внимание на повторение курсовых хроник отката среды: вначале большая «порция» снижения долларовых цен, а немногим погодя переход к более плавной коррекции.
Снижение долларовых цен на торгах валютного межбанка по маршруту среды сопровождалось признаками относительной стабилизации на рынке гривневого ресурса «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые ограничились расширением спреда с уровня 16,25/17,00% к отметке 15,50/17,00% годовых, понизив более значимые биды.
Эта «уклончивая» динамика противоречит некоторому снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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дядя Caша
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