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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:17
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 711,2 млн. грн. к отметке 52 118,2 млн. грн.
Полагаю, это «аргумент» в пользу ожидания сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей».
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.15 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:28
К 10.26, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,00/27,02 UAH/USD на фоне некоторого крена рынка в сторону стабильности.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:57
Около 10.55 «американец» на межбанке опустился к 26,98/27,00 UAH/USD. Обороты «нормальные», со слов непосредственных участников, «танцуют все», сложно выделить «солистов» отката.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 11:21
К 11.12 котировки безналичного доллара под давлением преобладающих продаж понизились к 26,97/26,99 UAH/USD. Эксперты обращают внимание на повторение курсовых хроник отката среды: вначале большая «порция» снижения долларовых цен, а немногим погодя переход к более плавной коррекции.
Снижение долларовых цен на торгах валютного межбанка по маршруту среды сопровождалось признаками относительной стабилизации на рынке гривневого ресурса «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые ограничились расширением спреда с уровня 16,25/17,00% к отметке 15,50/17,00% годовых, понизив более значимые биды.
Эта «уклончивая» динамика противоречит некоторому снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 11:50
Около 11.45 коррекция американца» взяла тайм-аут на фоне «вмешательства» регулятора в ход торгов. Не исключено, что выкуп с рынка $10,0 млн. по цене 27,00 UAH/USD, в «закрома» по Институтской 9, смог «заморозить» доллар на межбанке на отметке 26,98/26,99 UAH/USD. На моменте относительное равновесие спроса и предложения.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:15
По состоянию на 12.12 цена доллара на межбанке немного выросла (26,99/27,01 UAH/USD) стараниями появившихся на рынке «варягов» со своими покупками упавшей в цене валюты.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9995 UAH/USD, потеряв 9,38 коп.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 13:17
Наконец, около 13.15 на фоне не тронувшихся с отметки 26,99/27,01 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:01
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, поднявшийся в среду относительно доллара на 9,57 коп., на торгах четверга вырос на 8,50 коп. до уровня 27,0026 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 9,38 коп., составил 26,9995 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,035/27,055 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, оказавшись по состоянию на 10.01 Киева на цифре 27,01/27,03¸ в сопровождении доминирования продаж СКВ, а спустя 25 минут доллар, сохранив, хотя и несколько замедлив нисходящий тренд, просел к цифре 27,00/27,02 UAH/USD.
Ранняя, в дебюте торгов, нисходящая динамика пары доллар-гривня на межбанковском валютном рынке напоминала сюжет предыдущей сессии, когда основные потери курс «американец» понес на самом открытии торгов.
21-го на межбанке в это время преобладали продажи экспортной выручки, приток которой из-за рубежа к четвергу, как известно, растет. Наблюдались и «необязательные» предложения СКВ со стороны игроков, нуждавшихся в гривне.
На рынке гривневого ресурса наблюдался нисходящий тренд, о чем свидетельствовало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 711,2 млн. грн. к отметке 52 118,2 млн. грн.
Меж тем, около 11.12 Киева безналичный «американец» пробил вниз концептуальнозначимую отметку 27,00 UAH/USD, обосновавшись на цифре 26,97/26,99 UAH/USD. Это стало сигналом для регулятора, тотчас появившегося на межбанке и приступившего к гривневым интервенциями, выкупив с рынка до $10,0 млн. по цене 27,00 UAH/USD.
Вмешательство НБУ «заморозило» цену доллара по состоянию на 11.35 на отметке 26,98/26,99 UAH/USD. Присутствовавшие на рынке нерезиденты уяснили, что ожидать дальнейшей «просадки» долларовых цен не стоит, и начали приобретать СКВ.
Действия «варягов» развернули тренд безналичной пары доллар-гривня вверх, и уже полдень валютный межбанк встречал уровнями 26,99/27,01 UAH/USD.
Покупки доллара нерезидентами компенсировались сохранением продаж СКВ экспортерами, сбалансировав спрос и предложение, что сохранило цену 26,99/27,01 UAH/USD действующей до 14.00 Киева.
С этого часа началось снижение торговой активности, сопровождаясь расширением спреда курса СКВ: 26,995/27,020 UAH/USD.
Спустя час, около 15.00, «американец» уже был на уровне 26,985/27,030 UAH/USD.
К 15.35 безналичную пару доллар-гривня на опустевшем рынке подняли до 27,010/27,035 UAH/USD единичные покупки СКВ на фоне отсутствия продавцов доллара.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.
На цифре 27,015/27,040 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 21 февраля.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0026 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,48% с 27,6883 UAH/USD до 27,0026 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 21 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,50/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 15,50/17,00% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 21 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, к четвергу растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже. При этом на рынке сохранилось долларовое изобилие со среды из-за двойной порции поступления СКВ по причине длинных выходных в Америке (США 18-го отмечали День президентов).
Во-вторых, со слов непосредственных участников торгов, на рынке наблюдалась нехватка гривневого ресурса, заставляя игроков продавать доллар ради нацвалюты.
В-третьих, коррекцию безналичного «американца» поддержал откат наличного доллара на рынке наличных.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 февраля выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, со среды на рынке сохранился избыток доллара, часть которого подлежала обязательной продаже.
Во-вторых, около полудня на межбанке активизировались покупки СКВ, нерезидентами, сбалансировав спрос и предложение.
В-третьих, по итогам дня рынок безналичной пары доллар-гривня оставался «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.
В-четвертых, из-за нехватки гривни и долларового изобилия экспортеры не стали «придерживать» валюту, добиваясь ее подорожания по причине реальных рисков потерь на курсе.
В-пятых, как и накануне, лишнюю долларовую ликвидность выкупал регулятор, «накачивая» рынок гривней и пополнив свои резервы суммой от $10,0 млн.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:51
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности. Там обозначилось расширение гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн.
Полагаю, это «аргумент» в пользу сохранения доминирования вернувшихся после обеда 21-го на межбанк «зеленых быков».
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:58
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.57 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD.
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