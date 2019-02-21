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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 484485486487
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:26

Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривня на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,02/27,04 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:05

С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:28

Около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» - до 27,01/27,03 UAH/USD.

Попытка «американца» на торгах валютного межбанка «закрепиться» на уровнях чуть выше концептуальнозначимой цифры 27,00 UAH/USD сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 15,50/17,00% к отметке 16,00/17,00% годовых.

Эта динамика противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, отражая, по всей видимости, стремление участников рынка Depo аккумулировать гривню и разместиться на три ночи выходных.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:46

К 11.44 котировки доллара сузили спред до уровня 27,01/27,02 UAH/USD, реагируя на локальное повышение продаж.
дядя Caша
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  #<1 ... 484485486487
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