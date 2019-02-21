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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:26
Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривня на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,02/27,04 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие спроса и предложения.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:05
С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:28
Около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» - до 27,01/27,03 UAH/USD.
Попытка «американца» на торгах валютного межбанка «закрепиться» на уровнях чуть выше концептуальнозначимой цифры 27,00 UAH/USD сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 15,50/17,00% к отметке 16,00/17,00% годовых.
Эта динамика противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, отражая, по всей видимости, стремление участников рынка Depo аккумулировать гривню и разместиться на три ночи выходных.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:46
К 11.44 котировки доллара сузили спред до уровня 27,01/27,02 UAH/USD, реагируя на локальное повышение продаж.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:17
С 11.47 до 12.13 котировки доллара замерли на уровне 27,000/27,025 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,0174 UAH/USD, прибавив 1,79 коп.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:42
Около 12.40 текущие котировки доллара на межбанке вернулись к цифре 27,01/27,03 UAH/USD.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:09
Наконец, около 13.07 на фоне не удержавшихся на локальном пике и откатившихся к отметке 27,00/27,02 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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